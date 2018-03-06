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Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5 yıl daha fazla yaşıyor

Türkiye'de kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl olarak hesaplandı.

AA | 06.03.2018 - 10:53..
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Kadın 2017" çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini kadınlar oluşturdu.

Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5 yıl daha fazla yaşıyor

ÜLKE GENELİNDE YAŞAM SÜRESİ 78 YIL

Türkiye'nin 40 milyon 535 bin 135 kişilik erkek nüfusuna karşılık, 40 milyon 275 bin 390 kişilik kadın nüfusu bulunuyor.

Doğuşta beklenen yaşam süresi ülke geneli için 78 yıl, erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,7 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl olarak hesaplandı.

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