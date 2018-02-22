Türkiye'de kadınların nüfusu erkekleri geçecek

Türkiye'nin nüfusu 2040 yılında 100 milyonu aşacak. Buna göre 2040'ta 50 milyon 62 bin 203'ü erkek, 50 milyon 269 bin 30'u kadın olmak üzere toplam nüfus 100 milyon 331 bin 233'e ulaşacak.

ERKEK NÜFUSUNUN EGEMENLİĞİ KIRILACAK

Böylelikle yıllardır değişmeyen erkek nüfus egemenliği 2040 yılında kırılacak ve Türkiye'de kadın sayısı, erkek sayısını geçecek. Bu dönemde kadın nüfusu, erkek sayısından 206 bin 827 fazla olacak. TÜİK verilerine göre en son 1940 yılında kadın nüfusu erkek nüfusunun üzerindeydi.

NÜFUSTA KADIN ÜSTÜNLÜĞÜ 40 YIL SÜRECEK

Nüfusta kadın üstünlüğü 40 yıl sürecek, 2080 yılında da kadın nüfusu erkek nüfusundan fazla olacak. Nüfusun 107 milyon 95 bin 998 olması beklenen 2060'ta kadın sayısı 53 milyon 944 bin 560'ı bulacak.

Söz konusu yılda erkek nüfusunun ise 53 milyon 151 bin 438'de kalması öngörülüyor.

2069'DA NÜFUS 107 MİLYONA DAYANACAK

İki nüfus arasındaki fark ise 793 bin 122'ye çıkacak. Türkiye nüfusunun 2069 yılına kadar artarak 107 milyon 664 bin 79 kişiyle en yüksek değerine ulaşacağı hesaplanıyor.

Bu yıldan itibaren azalışa geçmesi beklenen ülke nüfusu 2080'de 107 milyon 100 bin 904 kişi olacak. Söz konusu dönemde kadın nüfusu ise erkek nüfusunun 893 bin 349 üzerine çıkacak. Buna göre 2080'de kadın nüfusunun 53 milyon 997 bin 126, erkek nüfusunun da 53 milyon 103 bin 777 olması bekleniyor.