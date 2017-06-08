Türkiye'de konut kredi kullanımı arttı

GYODER'in hazırladığı rapor sonuçlarına göre; Türkiye'de konut kredi kullanımı artış göstermeye devam ediyor.

YÜZDE 18 ARTTI

Toplam konut kredisi hacmi 2016 yıl sonu itibarıyla 175 milyar TL’yi aşarken, 2017’nin 3. çeyreğinde kullanılan yeni konut kredisi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak, 13.2 milyar TL’ye ulaştı. 2016 yılının 2. çeyreğinden bu yana devam eden konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş 2017 yılında da sürdü.

Mart ayı itibariyle aylık faiz yüzde 0.87, bileşik faiz ise yüzde 10.95 seviyesine indi. Ayrıca konut kredilerinin bireysel krediler içindeki payı hem bir önceki yılın aynı dönemine hem de önceki çeyreğe göre artarak yüzde 38.5 oldu.

YABANCILARIN KONUT ALIMI YÜZDE 8 DÜŞTÜ

Doğrudan yabancı yatırımların ve yabancıların konut alımı 2016 yılından itibaren düşüş gösteriyor. Konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azaldı.