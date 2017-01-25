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Türkiye'de konut satışları hız kesmedi

Türkiye genelinde yapılan bir araştırmaya göre, 2016 yılında 1 milyon 341 bin 453 konut satışı gerçekleşti.

25.01.2017 - 12:05
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Türkiye'de konut satışları hız kesmedi

Türkiye genelinde konut satışları 2016 yılı içerisinde bir rekor daha kırdı. Konut satışları, 2016’da yüzde 4 artarak 1 milyon 341 bin 453 adete ulaştı.

Türkiye'de konut satışları hız kesmedi

KONUT SATIŞ REKORU KIRILDI

Konut satışları, Ocak-Kasım 2016 döneminde 1 milyon 198 bin 740’a ulaşmıştı. 2016’da yeni bir rekor kırılması için 2015 yılı satış rakamı olan 1 milyon 289 bin 320’nin üzerine Aralık’ta 90 bin 580’den fazla konut satılması gerekiyordu. Aralık’ta yüzde 0.1 artışla 142 bin 713 konut satıldı. Böylece 1.3 milyon rekoru geldi.

YABANCIYA SATIŞ AZALDI

Faiz oranlarının düşmesi ve düzenlenen kampanyalar konut satışının artmasında etkili olduğu belirtiliyor. 2016’da satılan 1.3 milyon konutun 631 bin 686’sını ilk satışlar, 709 bin 767’sini ikinci el satışlar oluşturdu. Yabancıya satış ise % 20 azaldı. Yabancılara yapılan konut satışları 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20.3 azalma olduğu tespit edildi.

Türkiye'de konut satışları hız kesmedi

İLK SIRADA İSTANBUL YER ALIYOR

Yabancılara yapılan konut satışlarında 2016 yılında ilk sırayı 5 bin 811 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 4 bin 352 konut ile Antalya aldı. Antalya’yı 1.318 konut satışı ile Bursa ve 871 konut satışı ile Aydın izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Irak vatandaşları 2016 yılında Türkiye’den 3 bin 36 konut satın aldı. Irak’ı 1.886 konut ile Suudi Arabistan, 1.744 konut ile Kuveyt, 1.224 konut ile Rusya Federasyonu ve 1.205 konut ile Afganistan izledi.

Türkiye'de konut satışları hız kesmedi

TAPULAR ERKEKLERE AİT

Türkiye genelinde 2016 yılında, erkekler yüzde 59.7 pay ile 801 bin 48, kadınlar yüzde 29.2 pay ile 391 bin 334 konut sahibi olurken yüzde 2.2 pay ile 29 bin 88 konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı. İstanbul 63 bin 963 konut satışı ve yüzde 16.3 payla Türkiye’de kadınlar tarafından en fazla konut satın alınan il oldu.

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