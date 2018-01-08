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Türkiye'de konut tercihleri değişti

Ev satın alacak kişiler artık havuzlu, bahçesi olan, şehir merkezine yakın site içinde evleri tercih ediyor.

DHA | 08.01.2018 - 09:31..
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  2. Emlak

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, halkın emlak tercihinin son yıllarda değiştiğini açıkladıi. Çelik, "İnsanlar artık havuzlu, bahçesi olan, çocuklarının bahçesinde oynayabileceği, şehir merkezine yakın, site tarzı evleri tercih ediyor" dedi.

Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, Eskişehir'de 2017 yılındaki emlak piyasasını değerlendirdi. Sektörde her geçen yılın bir önceki yılı arattığını ifade eden Çelik, "Bilindiği gibi inşaat sektörü 550-600 iş koluna hitap eden bir sektör. Bundan dolayı inşaat sektöründe bir hareketlenme olursa diğer bütün sektörlerde de bir hareketlenme meydana geliyor ve piyasada bir canlanma meydana getiriyor. Dünyada yaşanan olaylar, Türkiye'nin komşu ülkelerinde yaşanan olaylar bizim sektörümüzü çok etkiliyor." diye konuştu.

Türkiye'de konut tercihleri değişti

EKONOMİ DÜZGÜN GİDERSE SEKTÖRDE HAREKETLİLİK YAŞANIYOR

Oda Başkanı Çelik, bankalardaki konut kredi faizlerinin düşmesinin emlak piyasasını canlandırdığını belirterek, "Eğer ekonomi düzgün giderse bankalardaki konut kredi faizleri düşüyor ve sektörde hızlanma meydana geliyor, emlak satışları hızlanıyor. İnsanlar kiralık eve para ödeyeceklerine kendi evlerini almak için girişime geçiyor ve piyasalarda hareketlilik meydana geliyor" dedi.

Türkiye'de konut tercihleri değişti

KONUT TERCİHLERİ DEĞİŞTİ

Konutlar tercihlerinin son 4-5 yıldan bu yana değiştiğini ifade eden Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, "İnsanlar artık havuzlu, bahçesi olan, çocuklarının bahçesinde oynayabileceği, şehir merkezine yakın, site tarzı evleri tercih etmektedirler. Büyük firmaların yaptığı evleri, büyük projeleri tercih ediyorlar. İnsanlar artık şehir merkezinde değil de şehre en yakın mahallelerde, semtlerde gayrimenkul arıyorlar." diye konuştu.

Türkiye'de konut tercihleri değişti

EV SAHİPLERİ ÖĞRENCİLERİ YADIRGAMIYOR

Eskişehir'in bir öğrenci kenti olduğunu ifade eden Çelik, ev sahiplerinin artık öğrencileri yadırgamadıklarını söyleyerek "Şehrimizde iki tane büyük üniversite var. Eskişehirliler artık öğrencileri yadırgamıyorlar ve rahatlıkla öğrencilere kiralık ev veriyorlar. 3-4 yıldan bu yana Eskişehir'de öğrenci evlerine fazla zam yapılmamakta. Evler 350 ila 700 lira arasında. İki öğrenci 55 metrekarelik '1+1' dediğimiz kombili evlerde kalabiliyorlar. Türkiye'de öğrencilerin en rahat yaşayabilecekleri, en rahat ev kiralayabilecekleri illerden bir tanesi Eskişehir. Çevre illere baktığımızda 6 aylık veya senelik kira bedelinin peşin alındığını görüyoruz, duyuyoruz. Oysa bizde öyle değil."

Türkiye'de konut tercihleri değişti

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