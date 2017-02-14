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Türkiye'de konutun en çok satıldığı ilçeler belirlendi

TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de en fazla konut satışı İstanbul'da gerçekleşti.

14.02.2017 - 15:51
  1. Haberler
  2. Emlak

TÜİK'in yaptığı araştırmalara göre, Türkiye'de en fazla konut satışının gerçekleştiği 5 ilçe belirlendi.

Türkiye'de konutun en çok satıldığı ilçeler belirlendi

5 İLÇE BELİRLENDİ

Bu 5 ilçeden biri İstanbul'da yer alırken diğer üçü Ankara'da, biri ise Antalya'da bulunuyor.

Konut satışında ilk sırada İstanbul'un Esenyurt ilçesi yer alıyor. 40 bin 436 konut satışı ile Esenyurt, toplam konut satışının yüzde 3'ünü tek başına gerçekleştirdi.

Türkiye'de konutun en çok satıldığı ilçeler belirlendi

SON SIRADA KEPEZ VAR

İkinci sırada Keçiören bulunuyor. Keçiören'de 25 bin 400 konut satışı gerçekleşti. Üçüncü sırada ise 20 bin 848 konut satışıyla Çankaya var.

Dördüncü sırada ise Mamak bulunuyor. Bölgede 20 bin 455 konut satışı yapıldı. Beşinci ve son sırada Antalya'nın Kepez ilçesi bulunuyor.

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