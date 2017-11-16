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Türkiye'de peşin konut alımı arttı

2017 yılına ait Emlak Endeksi verilerine göre, Türkiye'de vatandaşlar konutta senedi bırakarak peşin alım yaptı.

16.11.2017 - 10:06
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Yapılan emlak endeksi araştırmasında 2017 Ekim ayı sonuçları belli oldu. Bu sonuçlara göre, konut fiyatları yüzde 1,07 arttı.

Türkiye'de peşin konut alımı arttı

AVRUPA YAKASINDA YÜZDE 0,34'LÜK ARTIŞ

Ekim ayında Asya yakasında yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0,11, Avrupa yakasındakilerde ise yüzde 0,34 fiyat artış olduğu belirtildi.

Türkiye'de peşin konut alımı arttı

SENET KULLANIMI AZALDI

Açıklanan veriler ışığında, konut satışlarnda senet kullanım oranı 6 puan gerileyerek yüzde 30 oldu. Markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışların yüzde 5'lik kısmı yabancı yatırımcılara gerçekleştirildi. Bu alanda son 6 aylık ortalama yüzde 4,8 olarak kaydedildi.

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