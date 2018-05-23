PKK'lı teröristlerin yurt içinden temizlenerek terörle mücadelede sınır ötesi dönemin başlamasının ardından Türkiye'nin ekonomisine büyük ivme kazandıracak ilk adım atıldı.

Güneydoğu'da geniş kapsamlı petrol arama çalışmaları başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çukurca ilçesinde kurulan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı petrol arama sahasında incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.

Albayrak, son zamanlardaki aktif enerji siyasetleri çerçevesinde, sadece derin deniz sondajcılık faaliyetleri değil, aynı zamanda kara aramacılığı noktasında da daha aktif siyaset yürüteceklerini yoğunlukla ifade ettiklerini anımsattı.

Türkiye'de petrol çıkarma seferberliği başladı VİDEO

IRAK SINIRINA 3.5 KM UZAKLIKTA İLK KUYU

Bu sürecin bir adımı olarak bugün Irak sınırına 3.5 kilometre uzaklıktaki bölgede çalışma başlattıklarını belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Çok potansiyeli olan bir sahamız. Burada yerli mühendislerimizle, bölge halkıyla kuyumuzun ilk kazma işlemini başlattık. 4 bin 450 metrelik hedef sondaj stratejisiyle önümüzdeki aylarda kuyunun neticelerini alacağız. Süreç, bu kuyuyla, Çukurca'da oluşacak adımla bitmeyecek.

"ŞEMDİNLİ'DEN CİZRE'YE, VAN'DAN SİİRT'E KADAR"

Yeni dönem başlıyor. Önümüzdeki dönem Şemdinli'den Cizre'ye kadar, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar alan içinde çok yoğun uçakla gravite veri toplama işlemine başladık. Bu çok önemli bir adım. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen adım. Uçakla bölgede gravite verileri toplayacağız, hem de kara sismik detaylı çalışmaları yoğunlaştırarak uzun yıllardır halkımızın konuştuğu sınır bölgemizdeki yer altında ne var, bu adımlarla inşallah Türkiye'nin gelecek yıllarına her alanda olduğu gibi enerji, yer altı kaynakları, madencilik alanında da sağlam bir adım atacağız."

MADEN VE PETROL ARAMALARINDA YENİ DÖNEM

Petrolün yoğunluk derecesi gravite olarak adlandırılıyor. Yeni ve güncel verilerle iyileştirilecek gravite veri altyapısı sayesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) jeolojik ve jeofizik haritalarını güncelleyerek maden ve petrol arama amaçlı yorumlarını geliştirebilecek.