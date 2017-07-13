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Türkiye'de projeler hız kesmedi

15 Temmuz sürecinde yaşananlara rağmen Türkiye'deki projeler bundan etkilenmedi.

13.07.2017 - 15:20
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  2. Projeler

Darbe girişiminin ardından 20 Ağustos 2016'da temeli atılan Çamlıca Kulesi ile İstanbul'un silüetini bozan, görüntü kirliliği oluşturan kulelerin kaldırılmasını amaçladıklarını belirten Arslan, birinci aşamada bölgede sadece TRT kulesinin kalacağını ve İstanbul'da ikinci bir kule daha yapacaklarını söyledi.

Türkiye'de projeler hız kesmedi

DAĞLARI DİZE GETİREN TÜNEL

İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin, bin 875 metre yüksekliğindeki Ilgaz Dağı'nı adeta dize getirdiğini anlatan Arslan, "Biri 5 bin 370, diğeri 5 bin 391 metrelik 2 tüpten oluşan tünelle özellikle kış aylarında trafik kazalarıyla gündeme gelen Ilgaz Dağı'nda ulaşım daha hızlı ve güvenli sağlanıyor." diye konuştu.

DENİZ ALTINDA EN DERİNDEN GEÇEN TÜNEL

Arslan, "vizyon proje" olarak değerlendirilen Avrasya Tüneli'nin (İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi) 20 Aralık'ta açılışının yapıldığını anımsatarak, bu yapının dünyanın en iyi mühendislik projeleri arasında gösterildiğine işaret etti.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin yıl sonunda hizmete sunulması planlanıyor. Arslan, proje işletmeye alındığında 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton yük taşınabileceğini ifade etti.

Türkiye'de projeler hız kesmedi

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN TEMELİ ATILDI

Bakan Arslan, dünyada kıtaları aşan projelerden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelinin 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümünde atıldığını hatırlatarak, "Cumhuriyetin 100. yılını taçlandırmak için ayak açıklığı 2 bin 23 metre olarak belirlenen köprü, ayak açıklığı bakımından dünyanın en uzunu olacak." ifadesini kullandı.

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