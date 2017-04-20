Türkiye'de referenduma katılım Avrupa'nın üstünde

16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen Anayasa Değişikliği Referandumu geride kalırken Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında demokrasiye katılım arasında büyük fark ortaya çıktı.

FARK YADSINAMAYACAK KADAR FAZLA

Öte yandan resmi olmayan sonuçlara göre; evet ile hayır arasındaki fark yüzde 2,8'ken, İsviçre'de bu fark yüzde 0,6, Hırvatistan'da ise bu fark yüzde 1,4'te kaldı.

OYLAMAYA EN YÜKSEK KATILIM TÜRKİYE'DE

Ülkemiz, yüzde 85,3 oylamaya katılımla bu alanda zirvede yer alırken, bize en yakın konumda yer alan Avusturya'da oran yüzde 72,8'de kaldı.

Son sırada ise yüzde 48,4 ile İsviçre yer aldı.