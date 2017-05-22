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Türkiye'de sadece 3 kişi sahip olabilecek

Tam 500 bin Euro değerindeki Honda’nın efsanevi süper spor otomobili NSX, Türkiye yollarına çıktı..

22.05.2017 - 11:49
  1. Haberler
  2. Otomobil

Japon üretici Honda'nın efsanevi süper spor Otomobili Türkiye yollarına çıktı. Ülkemizde sadece 3 tane satılacak olan süper sporcunun fiyatı da özellikleri gibi dudak uçuklatıyor. Tam 500 bin Euro. Ancak bu parayı ödeyebilen şanslı sürücüler, dünyanın en güçlü ve özel süper otomobillerinden birine sahip oluyor..

SON TEKNOLOJİ KULLANILDI

Türkiye'de sadece 3 kişi sahip olabilecek

Gazete Habertürk'ün haberine göre dört yıllık geliştirme süreci sonunda üretilen en hızlı Samuray, aynı zamanda birçok yeni teknolojiyi de bünyesinde barındırıyor..

Ön aksta iki ve arka aksta bir adet olmak üzere toplam üç elektrikli motora sahip olan süper otomobil, aynı zamanda arkada ortada uzunlamasına konumlandırılan çift turbo beslemeli 3.5 litrelik V6 benzinli motora sahip.

Türkiye'de sadece 3 kişi sahip olabilecek

9 İLERİ ŞANZIMANLA GELİYOR

Otomobilde kullanılan 4 farklı motor, toplamda 581 beygir güç üretirken 646 Nm'lik devasa torku sürücünün emrine sunuyor. Gücünü 9 ileri DCT şanzımanla yere aktaran NSX, en büyük rakipleri Audi R8, Corvette, Mercedes AMG GT R ve Ferrari'ye meydan okuyor. Türkiye'de sadece 3 adet satılacak olan otomobilin fiyatı ise 500 bin Euro olarak açıklandı..

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