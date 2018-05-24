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Türkiye'de saniyede bir tapu işlemi yapılıyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Adlı, Türkiye'de tapuyla ilgili saniyede aşağı yukarı bir işlem yaptıklarını söyledi.

AA | 24.05.2018 - 16:36..
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, tapuda geçtiğimiz yıl 8 milyonu aşkın işlem yapıldığını belirterek, bunun saniyede bir tapu işlemi gerçekleştirildiği anlamına geldiğini bildirdi.

Adlı, Genel Müdürlük olarak 171'inci kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını dile getirerek, yıl dönümünün öncelikle başta tapu çalışanları olmak üzere ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye'de saniyede bir tapu işlemi yapılıyor

OSMANLI'NIN İLK YILLARINA DAYANIYOR

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olduğuna işaret eden Adlı, "Bu yıl 171. kuruluş yıl dönümümüzü kutladık ki bu resmi kuruluş yılı, tarihi açıdan baktığımız zaman Osmanlı'nın ilk yıllarına dayanan bir geçmişimiz var." diye konuştu.

Türkiye'de saniyede bir tapu işlemi yapılıyor

TAPI İŞLEMLERİNDE 6 YILDA ARTIŞ

Genel Müdürlük olarak yoğun bir çalışma temposu içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Adlı, "Tapuda yıllar itibarıyla işlem sayısı değişiyor. Geçmiş yıllarda bu işlem sayısı çok azken, örneğin 2002'de 2 milyon 600 bin işlem yapılmışken geçen sene 2017'de bu 8 milyon küsuru buldu. Demek ki 2002-2018 arası 16 yılda tapu işlemlerinde 4-5 kat artış var." ifadelerini kullandı.

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