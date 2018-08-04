taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.610
USD
5,0821
EURO
5,8805
ALTIN
198,35
PETR
73,3600

Türkiye'de sarıkız örümceği korkusu

Son günlerde Irak sınırında sıkça görülmeye başlanan sarıkız örümceği, Doğu ve Güneydoğu'da korku salıyor.

İHA | 04.08.2018 - 04:42..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Hakkari'nin köylerinde ortaya çıkan zehirli örümcek karşısında insanların dikkatli olmasını belirten uzmanlar, söz konusu örümceğin et ile beslendiğini dile getirdi.

Türkiye'de sarıkız örümceği korkusu

İNSANI ÖLDÜREBİLECEK ZEHİRE SAHİP

Genellikle kurak yerleri seven bu örümcek türü, et ile beslendiği için insan sağlığı açısından risk oluşturuyor. Sarıkız örümceğinin zehirleyerek bir insanı öldürebileceğini belirten uzmanlar, bu örümceğe karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Uzmanlar, ”Ülkemizde Güney Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi'nde sık şekilde gözlemlenen bir türdür. Etle beslenmeyi seven bu canlı deve örümceği olarak da bilinir. Örümcek akrep ile beslenir. Sarıkız örümceği soktuğu anda anlamak zor olabilir. İlerleyen saatlerde meydana gelen belirtileri insanlarda sorun yaşatır” şeklinde konuştu.

Son günlerde Hakkari'nin Dağgöl Mahallesi'nde de sıkça görünen sarıkız örümceğinin evlere girmeye çalışırken vatandaşlar tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Türkiye'de sarıkız örümceği korkusu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakkari'de polis aracının geçişi sırasında mayın patladı

Hakkari'de polis aracının geçişi sırasında mayın patladı

94
Barcelona Vidal için anlaştı

Barcelona Vidal için anlaştı

6
İsrail sivil göstericileri bombayla vurdu

İsrail sivil göstericileri bombayla vurdu

68
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

38
Adıyaman'da polise ve etrafa ateşe açan kişi vuruldu

Adıyaman'da polise ve etrafa ateşe açan kişi vuruldu

22
Haliç Köprüsü'ndeki asfalt çalışmasında metrobüs seferleri aksamayacak

Haliç Köprüsü'ndeki asfalt çalışmasında metrobüs seferleri aksamayacak

2
ABD'de mahkumun ağzı bantlandı

ABD'de mahkumun ağzı bantlandı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM