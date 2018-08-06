taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.767
USD
5,1725
EURO
5,9777
ALTIN
201,24
PETR
73,9800

Türkiye'de seyahat edenler arttı

2018 yılının ilk çeyreğinde 11 milyon 876 bin kişinin seyahat harcaması 6 milyar 300 mliyon 922 bin lira oldu.

AA | 06.08.2018 - 16:13..
  1. Haberler
  2. Seyahat

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2018 dönemine ilişkin "Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

SEYAHAT EDENLER YÜZDE 22,3 ARTTI

Buna göre, birinci çeyrekte seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,3 artarak 15 milyon 486 bin olarak gerçekleşti.

Bu dönemde seyahate çıkanlar 112 milyon 768 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,3, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 407 lira oldu.

6 MİLYAR 300 MİLYON HARCAMA YAPILDI

Yurt içinde ikamet eden 11 milyon 876 bin yerli turistin yaptığı seyahat harcamaları yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 24,9 artışla 6 milyar 300 milyon 922 bin lira olarak kayıtlara geçti. Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları şeklinde yapıldı.

Yurt içi turizm harcamasının yüzde 94,2'sini (5 milyar 936 milyon 291 bin lira) kişisel, yüzde 5,8'ini (364 milyon 631 bin lira) ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Türkiye'de seyahat edenler arttı
GRAFİĞİN BÜYÜK HALİNİ GÖRMEK İÇİN ÜZERİNE TIKLAYINIZ...

AKRABA ZİYARETİ İLK SIRADA

Seyahate çıkış sebeplerine bakıldığında, yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 68,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 15,9 ile gezi, eğlence, tatil  ve yüzde 8,7 ile sağlık takip etti.

Bu dönemde seyahate çıkanlar 92 milyon 187 bin geceleme sayısıyla en çok arkadaş ve akraba evinde kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 8 milyon 254 bin gecelemeyle otel yer alırken, bunu 6 milyon 982 bin geceleme sayısıyla kendi evi izledi.

4 MİLYAR LİRA AKRABA GEZMESİNE

Öte yandan 6,3 milyar liralık seyahat harcamasının akraba ziyaretine denk gelen kısmı ise 3,9 milyar lira olarak dikkat çekti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Düzce Üniversitesi öğrencilerinin ustalık eseri: Harezmi

Düzce Üniversitesi öğrencilerinin ustalık eseri: Harezmi

644
İlber Ortaylı'nın Hasan Cemal gafı

İlber Ortaylı'nın Hasan Cemal gafı

111
Turuncu listedeki terörist öldürüldü

Turuncu listedeki terörist öldürüldü

259
İYİ Parti'de kurucu üyeler istifa etti

İYİ Parti'de kurucu üyeler istifa etti

163
Melania LeBron'dan taraf oldu

Melania LeBron'dan taraf oldu

28
Şanlıurfa'da elektrik hatları yeraltına alınıyor

Şanlıurfa'da elektrik hatları yeraltına alınıyor

321
Ebru Gündeş Dubai sıcağına dayanamadı

Ebru Gündeş Dubai sıcağına dayanamadı

63