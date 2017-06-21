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Türkiye'de sıfırdan yatırımlar yüzde 55 arttı

Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut, Türkiye’ye gelen sıfırdan yatırımların artmasını "güven" olarak yorumladı.

21.06.2017 - 10:00
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Türkiye'de istikrarı kalıcı hale getiren referandum sonrası ekonomide beliren bahar havası yatırımlarda da kendini hissettirmeye başladı.

Yılın ilk dört ayına sıfırdan yatırımlar, ortak girişimler, birleşme ve satın almalar damga vurdu. İlk dört ayda 3.6 milyar dolarlık doğrudan yatırım geldi, Sıfırdan yatırımlar da yüzde 55 arttı.

TÜRKİYE'YE GÜVEN ARTIYOR

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, sıfırdan yatırımlardaki artışın Türkiye'ye duyulan güveni ortaya koyduğunu söyledi.

Ermut, "Sıfırdan yatırımlar ülkemizin ekonomik kalkınmasına çok önemli katkılar sağlayacak. Zira sıfırdan yatırımlar aracılığı ile Türkiye'de kurulan fabrikalar birer istihdam ve üretim merkezi olurken aynı zamanda ihracatımızı da artırmaktadır" dedi.

Enerjiden kimyaya, otomotivden hizmetler sektörüne kadar birçok alanda onlarca yatırım projesine destek verdiklerini belirten Ermut, yatırım ortamının tanıtılması ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

ENERJİ SEKTÖRÜ SOCAR'IN YENİ YATIRIM PLANI VAR

Azeri petrokimya devi Socar'ın da yeni yatırım planları bulunuyor. Garanti Bankası'nın yüzde 25 hissesini 2010'da satın alarak Türkiye bankacılık sektörüne giren Avrupa'nın en büyük bankalarından olan İspanyol BBVA, Türkiye ekonomisine ve bankacılık sektörünün potansiyeline duyduğu güvenle bu yılın ilk çeyreğinde bankadaki payını yüzde 49.85'e çıkardı.

Vitol Petrol Ofisi'ni, Mirage Cargo BV'nin MNG Kargo'yu, GKN Tozmetal'i, Brezilya ve Katar ortaklığı Banvit'ı satın aldı. Kale Grubu ve İngiliz motor üreticisi Rolls Royse uçak motoru üretmek için ortak oldu. Banvit'teki yüzde 79.5 hisse Brezilya- Katar ortaklığı TBQ Foods'a devredildi.

YABANCILAR YENİ TESİS KURUYOR

İlk dört ayda birleşme-satın almaların dışında Türkiye'de bulunan uluslararası firmalar da yatırımlarını artırdı.

Dünyanın en büyük tüketici ürünleri firması Unilever ve P&G, hem iç talebi karşılamak hem de ihracat kapasitesini artırmak için yeni fabrika açtı.

Coca Cola'nın yeni üretim tesisi ilk çeyrekteki en önemli sıfırdan yatırım olarak öne çıktı.

YATIRIMIN GÖZDESİ ENERJİ SEKTÖRÜ

Son dört yılda 5 milyar dolarlık doğrudan yatırımın çekildiği enerji sektörü de yıla hızlı girdi. Toplam 1.3 milyar dolar bedelle ihalesi tamamlanan Konya Karapınar güneş enerjisi projesinin ardından rüzgâr enerjisi ihalesi için de çalışmalara başlandı.

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