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Türkiye'de sigaradan 5 dakikada 1 kişi ölüyor

Uluslararası Yeşilay Federasyon Başkanı Prof. Dr. İhsan Karaman, "Türkiye’de sigaradan her gün 300 kişi, 5 dakikada bir kişi ölüyor." açıklaması yaptı.

AA | 17.04.2018 - 16:43..
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Türkiye'de sigaradan 5 dakikada 1 kişi ölüyor

Prof. Dr. İhsan Karaman Dicle Üniversitesi (DÜ) Kongre Merkezinde "Dezavantajlı Gruplar ve Sivil Toplum" konulu panelde "Bağımlılık ve Gençlik" konulu sunumu yapan teknoloji bağımlılığın tehlikeli boyutlara ulaştığını söyledi.

SİGARA İÇME YAŞI 13-15'E İNDİ

Bağımlılığın dünyada iki kategoride incelendiğini belirten Karaman, "kimyasal bağımlılıkta" tütün, alkol ve uyuşturucunun, "davranış bağımlıklıkta" ise kumar, teknoloji, alışveriş ve cinsellikle ilgili bağımlılıkların incelendiğini aktardı.

Sigara içmenin sağlık sorunlarına yol açtığını anımsatan Karaman, Türkiye’de gençler arasında sigara içme yaşının 13-15 yaş aralığına indiğini, her 10 erkekten birinin ve her 20 kızdan birinin sigara içtiğine dikkati çekti.

"TÜRKİYE'DE HER GÜN 300 KİŞİ SİGARADAN ÖLÜYOR"

Karaman, dünyada her yıl sadece sigara kullanımı ve bağlı sebeplerle 6,5 milyon kişinin yaşamını yitirdiğine işaret ederek, şöyle konuştu: "Türkiye’de sigaradan her gün 300 kişi, 5 dakikada bir kişi ölüyor. Ölümler en çok kalp krizi, akciğer kanseri ve kronik bronşitten kaynaklanıyor. En önemlisi de sigarayı bırakanlarda bu hastalıkların doğurduğu riskler giderek azalıyor.

"GÜNLÜK 90 MİLYON SİGARAYA GİDİYOR"

Türkiye'de sigara satın almak için her gün 90 milyon lira harcanıyor. Sigaraya yıllık 30 milyar lira harcama yapılıyor. Türkiye’de 6 yılda içilen sigaranın bedeli, 6 GAP parasına tekabül ediyor."

Karaman, bağımlılıkla mücadelenin en doğru ve sağlıklı yolunun ergen ve gençleri, hiç başlamadan önce bu tehlikeden korumak olduğunu kaydetti.

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