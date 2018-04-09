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Türkiye’de son 10 yılda 9 milyon konut satıldı

Türkiye'de konut satışı ile ilgili yapılan araştırmalarda İstanbul yine zirvede yer aldı.

İHA | 09.04.2018 - 11:00..
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Türkiye’de 2008 ile 2017 yılları arasında 9 milyon 361 bin 941 adet konut satışı gerçekleşirken, en çok satış 1 milyon 904 bin 919 konutla İstanbul’da yapıldı.

İSTANBUL YİNE ZİRVEDE

Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 2008 ile 2017 yılları arasını kapsayan son 10 yılda, 9 milyon 361 bin 941 adet konut satışı gerçekleşti. En çok konut satışı ise 1 milyon 904 bin 919 ila İstanbul’da yapıldı. İstanbul’u 1 milyon 232 bin 571 satışla Ankara, 579 bin 958 satışla İzmir takip etti.

Türkiye’de son 10 yılda 9 milyon konut satıldı

EN DÜŞÜK KONUT SATIŞI HAKKARİ’DE

Yapılan araştırmaya göre, en çok konut satışının gerçekleştiği ilk üç ilimizi takip eden diğer iller; 463 bin 830’la Antalya, 336 bin 1’le Bursa, 247 bin 663’le Mersin, 227 bin 150’yle Konya, 224 bin 250’yle Kayseri ve 200 bin 445 ile Kocaeli olarak belirlendi.

Konutta 150 bin adedin üzerinde satışın gerçekleştiği iller ise; 194 bin 757’yle Adana, 189 bin 881’le Gaziantep,183 bin 133’le Eskişehir, 176 bin 44’le Tekirdağ, 163 bin 667’yle Aydın, 150 bin 79’la Samsun şeklinde görüldü. Buna karşın, son 10 yılda en düşük konut satışı sadece 904 konutla Hakkari’de gerçekleşti. Hakkâri’yi bu alanda bin 385 ile Ardahan, 3 bin 640 ila Bayburt, 4 bin 96 ile Şırnak ve 5 bin 993’le Muş takip etti.

Raporda son 10 yıl içerisinde bazı büyükşehirlerde konut satışlarının 100 bin adedin üzerine çıkamaması da dikkat çekici bir ayrıntı oldu. Büyükşehirlerden Malatya’da 94 bin 396, Muğla’da 91 bin 461, Trabzon’da 85 bin 773, Kahramanmaraş’ta 83 bin 229, Ordu’da 60 bin 555, Erzurum’da 50 bin 533, Van’da 38 bin 256 ve Mardin’de 32 bin 148 adet konutun el değiştirdiği görüldü.

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