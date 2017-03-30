Türkiye'de Suriyelilere 25 milyar dolarlık yardım yapıldı

Dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'de, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından Suriyeli ihtiyaç sahiplerine 25 milyar dolar yardım yapıldı.

İnsani yardımlarda ulaştığı seviye dünyaya örnek olan Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük insani dramlardan Suriye krizinin 7. yılında, sığınmacılara umut olmaya devam ediyor.

13,5 MİLYON SURİYELİ YARDIMA MUHTAÇ

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Suriye'de 15 Mart 2011'de başlayan iç karışıklıklarda, nüfusu 20 milyon olan Suriye'de 13,5 milyon kişi yardıma muhtaç hale geldi. Bu süreçte 4,9 milyon kişi kurtuluşu komşu ülkelere sığınarak buldu.

Dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, savaştan kaçan Suriyelilere AFAD koordinasyonunda yeni bir hayat sundu.

AFAD'DAN DESTEK

Bu kapsamda AFAD'ın kurduğu 26 barınma merkezinde, sığınmacıların fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyaçları karşılanıyor. Merkezlerde sağlık hizmetinin yanı sıra meslek kursları da veriliyor.

510 BİN SURİYELİ EĞİTİMİNİ TÜRKİYE'DE SÜRDÜRÜYOR

AFAD, kayıp bir neslin oluşmaması için barınma merkezlerinde 82 bin Suriyeli çocuğu da eğitime kazandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde atılan adımlar sonucunda anaokulundan lise son sınıfa kadar 510 bin çocuğun sokaklardan alınarak, okula devam etmeleri sağlandı. Bunların 245 bini geçici eğitim merkezlerinde, 183 bini ise devlet okullarında eğitime devam ediyor.

Öte yandan, barınma merkezlerinde düzenlenen çeşitli sertifika programlarında 150 bin Suriyeli yetişkin meslek sahibi oldu. Bu kişilerin, Suriye'nin yeniden inşasında önemli bir rol oynayacağı öngörülüyor.

Mahallelere ayrılan barınma merkezlerinde düzenlenen muhtarlık seçimlerinde oy kullanan ve aday olanlar, hoşgörü ile demokrasi kültürünü tecrübe ediyor. Seçim sürecinde Suriyeli kadınların da söz sahibi olduğu merkezlerde, kadın komiteleri aracılığıyla genç kızlara erken yaşta evlilik ve çok eşlilikle ilgili farkındalık eğitimleri veriliyor.

TÜRKİYE'DE 200 BİN SIĞINMACI BEBEK DOĞDU

Suriye ve Iraklı sığınmacıların tedavileri kapsamında 840 bin ameliyat gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra Türkiye genelinde 1 milyon yatan hasta bulunurken, 22,5 milyon poliklinik hizmeti de verildi.

200 bin Suriyeli bebek de gözlerini Türkiye topraklarında açtı. Barınma merkezlerinde anne-çocuk sağlığı alanında hamile ve emziren kadınlar için özel yemek seçenekleri de sunuluyor.

İNSANİ YARDIMLAR

Gıda, gıda harici malzeme, barınma, hijyen, ilaç ve tıbbi malzemeleri kapsayan 1,75 milyar lira değerinde insani yardım, 31 bin 66 araçla Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yer alan Akçakale kampı

TÜRKİYE TEK BAŞINA AĞIRLIYOR

Türkiye, Suriyeli sığınmacıların yaralarının sarılması ve yeniden hayata tutunmaları için Birleşmiş Milletler (BM) standartlarında 12,1 milyar doları aşkın bir kaynak harcadı.

Uluslararası toplumun, Türkiye'nin bu fedakarlığına katkısı ise yalnızca 526 milyon dolar oldu. Türkiye'de bulunan Suriyelilere yönelik kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarca yapılan yardımlar, 25 milyar doları buldu.

Dünyadaki Suriyeli sığınmacıların yarısından fazlasını tek başına ağırlayan Türkiye'yi BM Mülteciler Yüksek Komiserliği "dünyanın en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesi", UNICEF de "dünyanın en fazla sığınmacı çocuğa ev sahipliği yapan ülkesi" ilan etti.