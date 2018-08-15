Türkiye'de temmuz ayında 123 binden fazla konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Temmuz ayı ‘Konut Satış İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 oranında artarak 123 bin 878 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 503 konut satışı ve yüzde 15,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 12 bin 119 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 6 bin 322 konut satışı ve yüzde 5,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Ardahan, 21 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2018 TEMMUZ AYINDA 30 BİN 405 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,2 oranında azalış göstererek 30 bin 405 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24,5 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 4 konut satışı ve yüzde 16,5 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 83,3 ile Ardahan oldu.

93 BİN KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 oranında artarak 93 bin_473 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 bin 499 konut satışı ve yüzde 15,5 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 74,3 oldu. Ankara 8 bin 385 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 549 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Ardahan oldu.

KONUT SATIŞLARINDA 57 BİN 617 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 57 bin 617 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 89 konut satışı ve yüzde 15,8 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 4 bin 215 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 727 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 66 BİN 261 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artış göstererek 66 bin 261 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 bin 414 konut satışı ve yüzde 15,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53,4 oldu. Ankara 7 bin 904 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 595 konut satışı ile İzmir izledi.

YABANCILARA 2018 YILI TEMMUZ AYINDA 2 BİN 858 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,6 artarak 2 bin 858 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2018’de ilk sırayı 956 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 641 konut satışı ile Antalya, 176 konut satışı ile Bursa, 167 konut satışı ile Yalova ve 132 konut satışı ile Sakarya izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI

Temmuz ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 584 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 321 konut ile İran, 211 konut ile Suudi Arabistan, 173 konut ile Rusya Federasyonu ve 171 konut ile Kuveyt izledi.