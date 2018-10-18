Türkiye'de tıp biliminin öncüsü Hacettepe

Tıp bilimine yön veren 100 Türk listesindeki 46 bilim insanı Hacettepe Üniversitesi kökenli. 46 bilim insanından 18'i ise halen çalışmalarını halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak sürdürüyor.

TANINMIŞ İSİMLER

Sıralamada yer alan ilk 10 Tıp bilim insanı arasında tek kadın ise Prof. Dr. Seza Özen... Birinci sırada olan Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar da dâhil olmak üzere ilk 10'da yer alan dokuz akademisyenden 8'i ABD, biri de İsviçre'de çalışmalarını sürdürüyor.

Prof. Dr. Aziz Sancar

ÖDÜLLÜ BİLİM ADAMI

Prof. Dr. Seza Özen ise çalışmalarını yapmak için Hacettepe Üniversitesi'ni tercih etti. Bu yıl Avrupa Bilim Akademisi'ne kabul edilen ve Dünya Bilim Akademisi'nin TWAS (The World Academy of Science) 2018 Tıp Ödülü'ne layık görülen Dr. Seza Özen'in çok sayıda ödülü ve Avrupa Birliği kaynaklı çeşitli projelerde imzası bulunuyor.

Prof. Dr. Seza Özen