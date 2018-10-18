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Türkiye'de tıp biliminin öncüsü Hacettepe

Turkish Times ve Sanko’nun Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk araştırmasına göre tıp dünyasına yön veren 100 Türk tıp insanından 46’sı Hacettepeli

Özel Haber | 18.10.2018 - 15:35..
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Tıp bilimine yön veren 100 Türk listesindeki 46 bilim insanı Hacettepe Üniversitesi kökenli. 46 bilim insanından 18'i ise halen çalışmalarını halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak sürdürüyor.

TANINMIŞ İSİMLER

Sıralamada yer alan ilk 10 Tıp bilim insanı arasında tek kadın ise Prof. Dr. Seza Özen... Birinci sırada olan Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar da dâhil olmak üzere ilk 10'da yer alan dokuz akademisyenden 8'i ABD, biri de İsviçre'de çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'de tıp biliminin öncüsü Hacettepe

Prof. Dr. Aziz Sancar

ÖDÜLLÜ BİLİM ADAMI

Prof. Dr. Seza Özen ise çalışmalarını yapmak için Hacettepe Üniversitesi'ni tercih etti. Bu yıl Avrupa Bilim Akademisi'ne kabul edilen ve Dünya Bilim Akademisi'nin TWAS (The World Academy of Science) 2018 Tıp Ödülü'ne layık görülen Dr. Seza Özen'in çok sayıda ödülü ve Avrupa Birliği kaynaklı çeşitli projelerde imzası bulunuyor.

Türkiye'de tıp biliminin öncüsü Hacettepe

Prof. Dr. Seza Özen

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