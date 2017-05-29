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Türkiye'de tutuklu Alman gazeteciye ziyaret izni

Türkiye'nin Alman konsolosluğu yetkililerine tutuklu gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu'yu ziyaret etme izni verildiği açıklandı.

29.05.2017 - 14:07
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Reuters'ın haberine göre Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Meşale Tolu'yu 2 Haziran'da ziyaret etmeleri için Türkiye'nin konsolosluk görevlilerine izin verdiğini duyurdu.

GÖZALTINA ALINAN 16 KİŞİ ARASINDAYDI

1 Mayıs öncesi Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerine yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 kişi arasında olan Almanya doğumlu gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu 'terör örgütü propagandası' ve 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanmıştı.

Tolu, ETHA (Etkin Haber Ajansı) için çevirmenlik yapıyordu.

"YAZILI DOĞRULAMA BEKLİYORUZ"

Almanya Dışişleri Sözcüsü açıklamasında "Telefonla doğrulama aldık, ancak hala yazılı doğrulamayı bekliyoruz." dedi.

Reuters'ın haberine göre, Alman makamlarının Almanya vatandaşı Tolu'yu ziyaret etmek için çok sayıdaki talebi bu zamana kadar Türk makamlarınca reddedilmişti.

Benzer suçlamalarla 100 günü aşkındır cezaevinde olan Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel'i de konsolosluk görevlilerinin ziyaret etmesine izin verilmişti.

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