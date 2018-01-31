Türkiye'de ulaşım projeleri konut fiyatlarını artırdı

Dev ulaşım projeleri, illeri ve ilçeleri birbirine bağlarken bir yerden bir yere gitmeyi de oldukça kolaylaştırıyor. Ulaşımın bu denli kolaylaşması direkt olarak gayrimenkul fiyatlarına yansıyor.

YALOVA EN ÇOK DEĞERLENEN İLÇE

Osman Gazi Köprüsü'nün inşasından sonra Yalova ilçesi oldukça değerlendi. Yalova'da metrekare fiyatı yüzde 123 arttı, 5 yıllık süreçte ise yüzde 113'lük artış gözlemlendi.Bu rakamlarla Yalova zirvede yer alırken İstanbul onu takip etti.

İSTANBUL İKİNCİ SIRADA

İstanbul'u ise yüzde 113'lük artışla Çanakkale izledi. Çanakkale'de ortalama metrekare fiyatı 2 bin 333 oldu. Buraya yapılacak Çanakkale Köprüsü ile bölge iyiden iyiye değerlendi. Yatırımcının ilgisini çeken bölge, arsa ve gayrimenkul sahiplerinin de yüzünü güldürdü.

Bu illerin yanı sıra Sinop da gelişiyor. Havalimanının aktif olması ve üniversite varlığının gelişmesi nedeniyle gayrimenkul sektörünü daha da canlanıyor.