taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
119.303
USD
3,7690
EURO
4,6906
ALTIN
162,81
PETR
67,9800

Türkiye'de ulaşım projeleri konut fiyatlarını artırdı

Türkiye'nin dört bir yanında geliştirilen ulaşım projeleri, gayrimenkulleri değerlendirdi.

Haber Merkezi | 31.01.2018 - 09:55..
  1. Haberler
  2. Emlak

Dev ulaşım projeleri, illeri ve ilçeleri birbirine bağlarken bir yerden bir yere gitmeyi de oldukça kolaylaştırıyor. Ulaşımın bu denli kolaylaşması direkt olarak gayrimenkul fiyatlarına yansıyor.

Türkiye'de ulaşım projeleri konut fiyatlarını artırdı

YALOVA EN ÇOK DEĞERLENEN İLÇE

Osman Gazi Köprüsü'nün inşasından sonra Yalova ilçesi oldukça değerlendi. Yalova'da metrekare fiyatı yüzde 123 arttı, 5 yıllık süreçte ise yüzde 113'lük artış gözlemlendi.Bu rakamlarla Yalova zirvede yer alırken İstanbul onu takip etti.

Türkiye'de ulaşım projeleri konut fiyatlarını artırdı

İSTANBUL İKİNCİ SIRADA

İstanbul'u ise yüzde 113'lük artışla Çanakkale izledi. Çanakkale'de ortalama metrekare fiyatı 2 bin 333 oldu. Buraya yapılacak Çanakkale Köprüsü ile bölge iyiden iyiye değerlendi. Yatırımcının ilgisini çeken bölge, arsa ve gayrimenkul sahiplerinin de yüzünü güldürdü.

Bu illerin yanı sıra Sinop da gelişiyor. Havalimanının aktif olması ve üniversite varlığının gelişmesi nedeniyle gayrimenkul sektörünü daha da canlanıyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Acun Ilıcalı'dan kızına 900 bin TL'lik araba

Acun Ilıcalı'dan kızına 900 bin TL'lik araba

59
ABD: Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki gerginlik bitmeli

ABD: Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki gerginlik bitmeli

59
HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'dan Meclis'te küstah sözler

HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'dan Meclis'te küstah sözler

179
Ozan Tufan kalıyor

Ozan Tufan kalıyor

66
Galatasaray Nagatomo'yu getiriyor

Galatasaray Nagatomo'yu getiriyor

28
Trump, Guantanamo'yu kapatmama kararını onayladı

Trump, Guantanamo'yu kapatmama kararını onayladı

14
Tahran’ı fareler sardı

Tahran’ı fareler sardı

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM