Türkiye'de ulaşıma 14 yılda 304 milyar lira harcandı

Bu yıl yedincisi düzenlenen "Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail" İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Fuarın açılışında konuşan Coşkunyürek, son yıllarda ulaştırmada çok büyük değişimin olduğunu kaydederek, bu değişimden herkesin yararlandığını söyledi.

304 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Son 14 yılda gerçekleştirilen ulaştırma yatırımlarının 304 milyar TL'ye ulaştığını dile getiren Coşkunyürek, "Bu rakam küçümsenecek bir rakam değildir. Bu yatırım, karayolları, havayolları, demiryolları, denizcilik ve iletişim sektöründe yaptığımız yatırımların tamamını içermektedir." diye konuştu.

Coşkunyürek, bu yatırımların içerisinde en büyük payı alan alanlardan birisinin demiryolu olduğunu belirterek, son 14 yılda bu alana yapılan yatırımın toplam tutarının 60 milyar lira olduğunu aktardı.

ÜLKEYE HİZMET EDİLİYOR

Coşkunyürek, son 14 yılda yapılan çalışmaların bir entegre sistem dahilinde yapıldığını belirterek, bu sayede şu anda hem demiryolu, hem havayolu, hem de karayolunun entegre bir şekilde ülkeye hizmet ettiğini anlattı.