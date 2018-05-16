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Türkiye'de uluslararası öğrenci bolluğu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Vekili Ahmet Algan,Türkiye'nin 180 ülkeden yaklaşık 108 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığını söyledi.

AA | 16.05.2018 - 15:18..
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Türkiye'de uluslararası öğrenci bolluğu

Uluslararası öğrenci hareketliliğinin günümüzdeki durumunu değerlendiren Ahmet Algan, tarih boyunca tüm coğrafyalardan insanların eğitim için uzun yollar aştığını, ulaşım ve iletişimin ilerlemesiyle bu eğitim yolcularının sayısının da günden güne arttığını vurguladı.

Bugün dünya çapında 5 milyona yakın öğrencinin vatandaşı olmadığı bir ülkenin yüksek öğretim kurumlarına kayıtlı olduğunu belirten Ahmet Algan, "Yapılan tahminlere göre, dünya genelinde 2025 yılında uluslararası öğrencilerin sayısı 10 milyona yaklaşacak" dedi.

Türkiye'de uluslararası öğrenci bolluğu

"TÜRKİYE BURSLARI HER İMKANI SAĞLIYOR"

Türkiye Bursları kapsamındaki uluslararası öğrencilerin Türkiye'nin en seçkin üniversitelerinde öğrenim görme hakkı elde ettiğini hatırlatan Ahmet Algan, "Türkiye Bursları, üniversite yerleştirmesini de kapsayan, dünyadaki ender burs programlarından bir tanesidir. Yararlanıcılarına standartların üzerinde aylık burs ödemesi yapan Türkiye Bursları, konaklama, genel sağlık sigortası, üniversite öğrenim harcı, Türkçe dil eğitimi ve tek seferlik geliş gidiş ulaşım katkısı masraflarını da karşılamaktadır. Türkiye Bursları, lisans ve lisansüstü seviyelerdeki üniversite eğitimi için sunduğu fırsatların yanı sıra diğer ülkelerdeki akademisyen, araştırmacı ve bürokratlara hitap eden farklı içerik ve kapsamlarda burs programlarına da sahiptir" şeklinde konuştu.

Türkiye'de uluslararası öğrenci bolluğu

BÜYÜK ÖĞRENCİ PROJESİ

Türkiye’nin 1992'de Büyük Öğrenci Projesi olarak başlattığı, 2012'den itibaren de YTB koordinesinde Türkiye Bursları olarak devam eden proje sayesinde dünyanın birçok ülkesinden öğrenci, Türkiye'de öğrenim gördükten sonra ülkesine dönerek hem kendi insanlarına hizmet ediyor hem de Türkiye ile ülkesi arasında dostluk köprüsü kuruyor.

107 BİN 948 ÖĞRENCİ VAR

Türkiye'de halihazırda 180 ülkeden 107 bin 948 uluslararası öğrenci yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görüyor.

Türkiye Bursları kapsamında burslandırılan ve eğitimine devam eden öğrenci sayısı ise 20 binin üzerinde. Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarından burslu veya kendi imkanları ile eğitim görerek mezun olan uluslararası öğrenci sayısı ise 150 binden fazla.

Türkiye'de uluslararası öğrenci bolluğu

425 SURİYELİYE EĞİTİM İMKANI VERİLDİ

Türkiye Bursları ile her yıl 160'ı aşkın ülkeden yaklaşık 5 bin adaya burs verilen program kapsamında ayrıca 2016'da bin 425 Suriyeliye de Türkiye'de yüksek öğrenim imkanı verildi. Bu kapsamda, 2011'de hükümet burslarına 8 bin kişi başvurdu.

2012'de Türkiye Bursları'nın markalaşması ile 131 ülkeden 42 bin başvuru alınan burslara, 2013'te 165 ülkeden 56 bin, 2014'te 179 ülkeden 82 bin, 2015'te 175 ülkeden 114 bin ve geçen yıl 164 ülkeden 120 bin başvuru yapıldı.

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