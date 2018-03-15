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Türkiye'de ve Avrupa'da otomobil satışları arttı

Geçen yılın Ocak-Şubat dönemine kıyasla otomobil pazarı büyüdü.

Haber Merkezi | 15.03.2018 - 15:49..
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  2. Otomobil

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomobil satışları, Ocak-Şubat 2018'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarak 2 milyon 445 bin 109 olarak gerçekleşti. 2017 yılının 2 ayında 2 milyon 318 bin 655 otomobil satılmıştı.

Türkiye'de ve Avrupa'da otomobil satışları arttı

TÜRKİYE ARTIŞTA 9. SIRADA

Şubat ayında otomobil satışlarını en çok artıran ilk üç pazar Hırvatistan (yüzde 46,8), Bulgaristan (yüzde 42,2) ve Yunanistan (yüzde 31,7) olarak sıralandı.  
Şubat ayı sonunda Türkiye, yüzde 3,59 artışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9'uncu oldu.

Türkiye'de ve Avrupa'da otomobil satışları arttı

NORVEÇ'TE 5'TE 1 ORANINDA DÜŞÜŞ

Bu dönemde otomobil satışlarında en fazla düşüş yüzde 21,9 ile Norveç'te, yüzde 5,1 ile İngiltere'de, yüzde 3,5 ile İrlanda'da ve yüzde 1,6 ile İsveç'te görüldü. Otomobil satışları İzlanda'da yüzde 13,6, Norveç'te yüzde 13,5, Slovakya'da yüzde 7,4, Belçika'da yüzde 3,2, İngiltere'de yüzde 2,8, İsviçre ve Litvanya'da yüzde 2,3, Danimarka'da yüzde 2 düştü. Düşüş yaşanan diğer ülkeler İsveç, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Slovenya ve İrlanda oldu.

Türkiye'de ve Avrupa'da otomobil satışları arttı

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