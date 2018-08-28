Türkiye'de verilen kurs sayısında artış

Türkiye'de yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında 2017'de düzenlenen kurs sayısı bir önceki yıla göre yüzde 23,4 artarak 89 bin 62'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin "Yaygın Eğitim Faaliyetleri Araştırması" sonuçlarını yayımladı.

Bakanlık ve bağlı kurum/kuruluşlar, üniversite, belediye, konfederasyon, sendika, vakıf ve dernekler kapsamında 89 bin 62 kurs düzenlendi. Bu kurslara katılanların sayısı 5 milyon 362 bin 403, bitirenlerin sayısı ise 5 milyon 236 bin 438 kişi oldu.

KURS SAYISINRA ARTIŞ

Yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında 2017'de kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen kurs sayısı 2016'ya göre yüzde 23,4 arttı.

Geçen yıl kursların yüzde 48,1'i bakanlık ve bağlı kurum/kuruluşlar, yüzde 27,9'u belediyeler, yüzde 17,8'i vakıf ve dernekler, yüzde 6,2'si ise diğer kurum/kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi.

2016'da düzenlenen kurslarda eğitimi tamamlayanların oranı yüzde 97,6 olurken, söz konusu oran geçen yıl yüzde 97,7'ye yükseldi.

Açılan kursları bitirenlerin yüzde 41,6'sını bakanlık ve bağlı kurum kuruluşlar, yüzde 34,8'ini belediyeler ve yüzde 15,1'ini ise vakıf ve dernekler tarafından düzenlenen kursları tamamlayanlar oluşturdu.

EN FAZLA EĞİTİM İSTANBUL'DA VERİLDİ

İllere göre yaygın eğitim faaliyetlerine bakıldığında, en fazla kurs 25 bin 257 ile İstanbul, 9 bin 711 ile Ankara, 5 bin 573 ile İzmir, 3 bin 39 ile Antalya, 2 bin 134 ile Eskişehir ve bin 906 ile Gaziantep'te düzenlendi.

En az kurs düzenlenen iller ise 87 kurs ile Ardahan, 98 kurs ile Tunceli ve 125 kurs ile Bayburt oldu. İllere göre yaygın eğitim faaliyetini bitiren kursiyer sayısında 1 milyon 411 bin 230 ile İstanbul, 897 bin 329 ile Ankara, 309 bin 957 ile İzmir ve 218 bin 79 ile Gaziantep ilk sıralarda yer aldı.

Kurslar ve özel derslerde en fazla sertifika/katılım belgesi, belediyeler, bakanlık ve bağlı kurum/kuruluşlar ile üniversiteler tarafından verildi.

EN FAZLA KURS HİZMET ALANINDA

Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflamasına (FOET) göre, 2016'da beşeri bilimler ve sanat alanında düzenlenen kursların oranı yüzde 18,2'den, 2017'de yüzde 22,8'e yükseldi.

Hizmetler alanındaki kursların oranı 2016'da yüzde 25,6 iken, 2017'de yüzde 21,7'ye, sosyal bilimler, iş ve hukuk alanındaki kursların oranı yüzde 24,1'den yüzde 18,2'ye, genel programlar alanındaki kursların oranı ise yüzde 11,3'ten yüzde 10,2'e düştü.

Yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında, 2017 yılında bitiren kursiyer ve eğitici sayılarında düşüş gözlendi.

Eğitici sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,3 düştü. Eğitim faaliyetlerinde en fazla eğitici yüzde 29,5 ile hizmetler alınında, yüzde 17,5 ile beşeri bilimler ve sanat alanında, yüzde 16,8 ile sosyal bilimler, iş ve hukuk alanında görev aldı.

FOET'e göre yaygın eğitim faaliyetlerinde bitiren kursiyer sayısına bakıldığında ise kursiyerlerin yüzde 31,1'i hizmetler alanında, yüzde 15,3'ü beşeri bilimler ve sanat alanında ve yüzde 14,8'i sosyal bilimler, iş ve hukuk alanında yaygın eğitim faaliyetini tamamladı.