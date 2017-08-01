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Türkiye'de yabancıya günde 50 konut satışı gerçekleşti

Türkiye'de son 4,5 yılda yabancıya yapılan konut satışında artış meydana geldi.

01.08.2017 - 13:34
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, Ocak 2013-Haziran 2017 döneminde yabancılara toplam 81 bin 754 konut satıldı. Bu veri, 4,5 yıllık dönemde her gün ortalama 50'ye yakın konut satışının gerçekleştiğini gösterdi.

Türkiye'de yabancıya günde 50 konut satışı gerçekleşti

Özellikle 1 Nisan itibarıyla yabancıların konut alımında KDV oranını sıfırlayan düzenleme etkisini hissettirdi. Nisan-haziran döneminde yabancılara konut satışı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,6 arttı. Bu dönemde yabancılar 9 bin 595 konut satın aldı.

İSTANBUL ZİRVEDE

İl bazında satış rakamları değerlendirildiğinde, son 4,5 yılda yabancılar en çok İstanbul'dan konut alımı gerçekleştirdi. Bu dönemde İstanbul'da 24 bin 813 konut yabancıların olurken, bu sayının toplam satışlar içindeki payı yüzde 30 olarak kayıtlara geçti.

Özellikle İstanbul'da haziran ayında satılan konut sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78 artış göstermesi dikkati çekti. İstanbul'un ardından konut satışlarında ön plana çıkan diğer iller ise 24 bin 605 ile Antalya ve 4 bin 850 ile Bursa oldu.

Türkiye'de yabancıya günde 50 konut satışı gerçekleşti

ARAPLARIN İLGİSİ YOĞUN

Konut satın alanların uyrukları açısından bakıldığında, söz konusu sınıflandırmaya göre istatistiklerin yayımlandığı 2015 yılından itibaren Suudi Arabistan, Kuveyt ve Irak vatandaşları sürekli ilk 3 sırayı paylaştı.

Ocak 2015-Haziran 2017 döneminde Iraklılara 8 bin 909, Suudilere 6 bin 107, Kuveytlilere 4 bin 672 konut satıldı. Avrupalılar arasında ise Türkiye'den en çok konut alanlar 3 bin 860 ile Ruslar oldu. Bu ülkeyi 2 bin 204 konutla İngilizler, bin 884 konutla Almanlar izledi.

Ocak 2013-Haziran 2017 döneminde yabancılara satılan konut sayıları şöyle:

Yıllar Konut sayısı
2013 12.181
2014 18.959
2015 22.830
2016 18.189
2017 Ocak-Haziran 9.595
Genel Toplam 81.754
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