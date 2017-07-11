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Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lılar İspanya'ya iade edildi

İspanya İçişleri Bakanlığı, Madrid'e getirilen 2 DEAŞ'lı kadın için Türkiye'ye teşekkür etti.

11.07.2017 - 20:57
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Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli seferiyle İstanbul'dan Madrid'e getirilen 2 kadının jandarma ekipleri tarafından Adolfo Suarez - Madrid Barajas havaalanında tutuklandıkları ve 14 Temmuz Cuma günü Ulusal Mahkeme'ye çıkarılacakları bildirildi.

2 YIL SURİYE'DE YAŞADILAR

İki yıl boyunca DEAŞ'ın kontrolü altında Suriye'de yaşayan ve İspanya'ya dönmek üzere yola çıkmışken, Türkiye'de yakalanan iki kadının, İspanya'da "ulusal güvenliği tehdit ettikleri" kaydedildi.

"TÜRKİYE İLE MÜKEMMEL İŞBİRLİĞİ"

Bu arada İspanya İçişleri Bakanlığı, "Türkiye'de güvenlik güçleri ve resmi otorite ile olan mükemmel iş birliği, yakalanan iki kadının İspanya'ya getirilmelerini sağladı." açıklamasında bulundu.

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