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Türkiye'de yatırım yapan yabancıya vatandaşlık hakkı

Türkiye'de en az 1,5 milyon dolar tutarında gayrimenkul veya girişim sermayesi yatırım fonu alan Türk vatandaşlığına hak kazanacak.

05.05.2017 - 05:37
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Türkiye'de yatırım yapan yabancıya vatandaşlık hakkı

"Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin "Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler" başlıklı 20. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen bent ile en az 1,5 milyon dolar tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı aldığı ve 3 yıl süre ile elinde tuttuğu Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) tespit edilen yabancılara Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığı verilebilecek.

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