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Türkiye'de yeni örümcek türü keşfedildi

Gümüşhane Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Kemal Kurt, dünyada ilk kez Kilis’te bulunan yeni bir çoban örümceği türünün keşfedildiğini açıkladı.

DHA | 06.08.2018 - 17:59..
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Gümüşhane Üniversitesi Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Kurt, bir süredir sürdürdükleri saha araştırmaları sonucu yeni örümcek türü keşfettiklerini duyurdu.

"DÜNYA LİTERATÜRÜNE KAZANDIRILDI"

Kurt, dünyada ilk kez Kilis’te görülen yeni çoban örümceği türünün, Kilis'in Akçağıl köyü yakınlarında yapılan arazi çalışmalarında toplanan örneklerin değerlendirilmesi sonucu tespit edildiğini kaydetti.

Kurt, "Yeni bir takson olduğu anlaşılan türe, örnekleri toplayan Doç. Dr. Ersen Aydın Yağmur’un ismine atfen ‘Microliobunum erseni Kurt, 2018’ ismi verildi. Yapılan çalışma SCI-Expanded kapsamındaki Turkısh Journal of Zoology isimli bir dergide yayımlandı. Microliobunum cinsine ait olan bu tür, ilk defa tanımlaması ve isimlendirilmesi yapılarak dünya literatürüne kazandırıldı" dedi.

Türkiye'de yeni örümcek türü keşfedildi

Türkiye'de yeni örümcek türü keşfedildi

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