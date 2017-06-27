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Türkiye'de YHT yapımı sürüyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bin 213 kilometre YHT hattının yapımının tamamlandığını açıkladı.

27.06.2017 - 15:26
  1. Haberler
  2. Projeler
Türkiye'de YHT yapımı sürüyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye’nin dört bir yanını hızlı tren (HT) ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarıyla birbirine bağladıklarını belirterek, "Şu ana kadar bin 213 kilometre YHT hattının yapımı tamamlandı. 3 bin kilometrelik YHT ve HT hattının inşası devam ediyor. Bununla birlikte 5 bin 277 kilometrelik YHT ve HT hattının etüt-proje çalışmalarını da sürdürüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de YHT yapımı sürüyor

Bu yıl için demiryollarına ayrılan yatırım ödeneğinin 11,3 milyar liranın üzerinde olduğunun altını çizen Arslan, "Özellikle yatırımlarımızı, ülkemizin hızlı tren ve yüksek hızlı tren altyapısını oluşturmak için yapıyoruz." dedi.

TREN İNŞA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Arslan, 2009 yılı itibarıyla Türkiye’nin yüksek hızlı trenle tanıştığını anımsatarak, şu ana kadar yapılan YHT hattı uzunluğunun bin 213 kilometreyi bulduğunu bildirerek, "Ancak bizim amacımız ülkemizin dört bir yanını hızlı tren ve yüksek hızlı ağıyla örmek. Eğim olarak uygun şartların olduğu coğrafyalarda saatte 250 kilometre hızın üzerinde seyahate izin veren yüksek hızlı tren ağlarını yapıyoruz. Saatte 250 kilometre hıza uygun olmayan coğrafyalarda ise saatte 200 kilometre hıza uygun olarak hızlı tren hatlarını yapıyoruz. Şu anda da ülkemizin dört bir yanını birbirine bağlayacak 3 bin kilometrelik hızlı tren ve yüksek hızlı tren hattımızın inşa çalışmalarına devam ediyoruz."

Türkiye'de YHT yapımı sürüyor

ANKARA- İZMİR YHT HATTI 2019'DA

Arslan, inşa çalışmaları devam eden hatlardan Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir YHT hattında çalışmalarını hızla devam ettiğini belirterek, 2019'da hattın inşasını tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu projesiyle Pekin’den Londra’ya kesintisiz demiryolu projesinin en önemli halkalarını biri olan Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas YHT hattında da inşaatın etap etap devam ettiğini anlatan Arslan, "Projenin 2018 yılı sonunda tamamlanmasını öngörüyoruz. Ankara-Sivas arasını 405 kilometreye düşürecek YHT projesinde, tüm hat kesimlerinde devam eden altyapı yapım çalışmaları yüzde 75 seviyesine geldi. Üstyapı ve EST için ihale süreçlerine devam ediyoruz. Bursa Bilecik, Konya-Karaman-Ulukışla (Niğde) ve Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren hatlarında da inşa çalışmaları sürüyor."

DİĞER PROJELER DE TAMAMLANACAK

Bakan Arslan, etüt-proje hazırlama çalışmalarını tamamlamayı planladıklarını açıkladı. Söz konusu hatların Kayseri-Yerköy YHT, Halkalı-Kapıkule HT, Aksaray-Ulukışla (Niğde) -Yenice (Mersin) HT, Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya HT ve Sivas-Malatya HT hatları olduğunu anlatan Arslan 124 kilometre uzunluğundaki Gebze-Sabiha Gökçen Havaalanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın da Asya-Avrupa arasındaki demiryolu trafiğini destekleyecek önemli bir proje olduğunu, bu hattın projesinin de yıl içinde Yatırım Programına almayı amaçladıklarını kaydetti.

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