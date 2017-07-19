taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.718
USD
3,5234
EURO
4,0724
ALTIN
140,69
PETR
48,7500

Türkiye'de Yunan turist sayısı azalıyor

Yunanistan her yıl 1 milyona yakın Türk turisti ağırlarken, Türkiye'de Yunan turist sayısı her geçen yıl azalıyor.

19.07.2017 - 03:47
  1. Haberler
  2. İç Haber
Türkiye'de Yunan turist sayısı azalıyor

Yunanistan her yıl 1 milyona yakın Türk turisti ağırlarken, Yunan turizmciler ülkeden Türkiye’ye gelen turist sayısının da eski günlere dönmesini istiyor. Bu amaçla girişimlerde bulunan Kuzey Yunanistan Ticaret Odası ve Yunan turizm örgütleri, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) heyetini Selanik’de ağırladı.

Türkiye'de Yunan turist sayısı azalıyor

Başkan Timur Bayındır’ın yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi Taner Yallagöz, Genel Müdür İsmail Taşdemir ve TÜROB Üyesi Nuri Kalyoncu’dan oluşan TÜROB heyeti Selanik’te temaslarda bulundu ve Kuzey Yunanistan Ticaret Odası tarafından düzenlenen ‘Türk-Yunan Turizminin Geliştirilmesi’ konulu çalıştayda Yunan turizmcilerle bir araya geldi.

HEDEF 1 MİLYON YUNAN TURİST

Bayındır, Yunanistan’dan ülkemize olan turist akışının eski günlerine dönmesini hedeflediklerini belirterek şöyle konuştu: “Hedefimiz kısa sürede Yunanistan’dan gelen turist sayısını 1 milyona çıkarmak. 2016’da sadece Selanik’i 120 bin Türk turist ziyaret etti. Bu sadece otelde kalanları ifade ediyor. Günübirlik gidenler ya da yazlık ev kiralayanlar bu rakama dahil değil.

Türkiye'de Yunan turist sayısı azalıyor

"YUNAN TURİZMCİLER DESTEKLİYOR"

Yunan turizmciler, acenteler vasıtasıyla ülkeye gidişlerin ve Yunanistan’dan Türkiye’ye gelişlerin artmasını istiyor. Türkiye’den Yunanistan’a gidenler ağırlıklı bireysel. Yunanistan’dan ise grup olarak geliyorlar. Ayrıca Yunan turistler ağırlıklı İstanbul’a gelirken tanıtımlarda İstanbul’un yanı sıra Türkiye’nin Yunan pazarında Bursa, Trabzon, Çanakkale, İzmir, Eskişehir ve Kayseri gibi destinasyonları da ön plana çıkaracağız.”

"TÜRKİYE'Yİ KAYBETMEK İSTEMİYORLAR"

Yunanlı turizmcilerin Türkiye’yi kaybetmek istemediklerini belirten Bayındır, “Türk turistin harcama kapasitesi yüksek. Türklerin yüzde 80’i Yunan Adaları’nı ve Kuzey Yunanistan’ı tercih ediyor. Bu yıl Türkiye’den ülkeye giden turist sayısında ise yüzde 15 artış meydana geldiğini ilettiler” dedi.

Türkiye'de Yunan turist sayısı azalıyor

ORTAK ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Bayındır, şöyle konuştu: “Yunan turizmcilerin bize verdiği mesaj şu: Karşılıklı olarak sadece 1.5 milyonluk turizm hacmi var. Bizden 1 milyona yakın turist gidiyor. Oradan 500 bin turist geliyor. Bunun ez an 10 milyon olması lazım. Bunun için de ortak tanıtım çalışmaları ve etkinlikler yapılması kararı alındı. En kısa sürede bir workshop yapacağız. Tanıtımlara başlayacağız. Uçaklara verilen yakıt desteği gibi teşvikin otobüsle yapılacak turistik turlarda talebi artıracağını düşünüyorlar.”

YUNAN TURİST SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ

Hürriyet gazetesinin haberine göre Türkiye’ye gelen Yunan turist sayısı 2014 yılında 804 bin ile rekor kırarken, 2015’te 755 bine, 2016’da 593 bine geriledi. Bu yıl ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşüşle 204 bin kişi oldu. Yunanistan resmi otoritelerine göre Türkiye’den Yunanistan’a 2015’te 1 milyon 150 bin kişi gitmişti. 2016 yılında ise TÜİK verilerine göre, bu rakam 798 bin kişi oldu.

Türkiye'de Yunan turist sayısı azalıyor

Türkiye'de Yunan turist sayısı azalıyor

Türkiye'de Yunan turist sayısı azalıyor

Türkiye'de Yunan turist sayısı azalıyor

İlginizi Çekebilir
Emniyette terfi ve emeklilikler açıklandı
EGM, YDK ve MDK kararlarıyla 185 emniyet müdürü ile 53 emniyet amiri emekliliğe sevk edildi.
FETÖ'nün Elazığ'daki 'il imamı' tutuklandı
Elazığ'da, FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün "il imamı" tutuklandı.
Safranbolu ilçesi eski emniyet müdürü FETÖ'den tutuklandı
Karabük'teki FETö soruşturmasında gözaltına alınan Safranbolu ilçesi eski Emniyet Müdürü Yunus Kaya, mahkemece tutuklandı.
Trump'ın Obamacare başarısızlığı
Trump, seçim dönemindeki vaadi olan sağlık sigortası Obamacare'i bütün girişimlerine rağmen kaldıramıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

26
Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

61
Suudi Arabistan'da mini eteğe gözaltı

Suudi Arabistan'da mini eteğe gözaltı

31
Fransa'da Marcon'dan memnuniyet oranı düştü

Fransa'da Marcon'dan memnuniyet oranı düştü

3
Kahvehaneye ateş açıldı: 2 yaralı

Kahvehaneye ateş açıldı: 2 yaralı

5
Kur'an'dan rahatsız olan Boğaziçili profesör PKK'ya sessiz

Kur'an'dan rahatsız olan Boğaziçili profesör PKK'ya sessiz

40
Keşmir'de çatışmalar sürüyor: 3 ölü

Keşmir'de çatışmalar sürüyor: 3 ölü

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM