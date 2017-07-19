Türkiye'de Yunan turist sayısı azalıyor

Yunanistan her yıl 1 milyona yakın Türk turisti ağırlarken, Yunan turizmciler ülkeden Türkiye’ye gelen turist sayısının da eski günlere dönmesini istiyor. Bu amaçla girişimlerde bulunan Kuzey Yunanistan Ticaret Odası ve Yunan turizm örgütleri, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) heyetini Selanik’de ağırladı.

Başkan Timur Bayındır’ın yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi Taner Yallagöz, Genel Müdür İsmail Taşdemir ve TÜROB Üyesi Nuri Kalyoncu’dan oluşan TÜROB heyeti Selanik’te temaslarda bulundu ve Kuzey Yunanistan Ticaret Odası tarafından düzenlenen ‘Türk-Yunan Turizminin Geliştirilmesi’ konulu çalıştayda Yunan turizmcilerle bir araya geldi.

HEDEF 1 MİLYON YUNAN TURİST

Bayındır, Yunanistan’dan ülkemize olan turist akışının eski günlerine dönmesini hedeflediklerini belirterek şöyle konuştu: “Hedefimiz kısa sürede Yunanistan’dan gelen turist sayısını 1 milyona çıkarmak. 2016’da sadece Selanik’i 120 bin Türk turist ziyaret etti. Bu sadece otelde kalanları ifade ediyor. Günübirlik gidenler ya da yazlık ev kiralayanlar bu rakama dahil değil.





"YUNAN TURİZMCİLER DESTEKLİYOR"

Yunan turizmciler, acenteler vasıtasıyla ülkeye gidişlerin ve Yunanistan’dan Türkiye’ye gelişlerin artmasını istiyor. Türkiye’den Yunanistan’a gidenler ağırlıklı bireysel. Yunanistan’dan ise grup olarak geliyorlar. Ayrıca Yunan turistler ağırlıklı İstanbul’a gelirken tanıtımlarda İstanbul’un yanı sıra Türkiye’nin Yunan pazarında Bursa, Trabzon, Çanakkale, İzmir, Eskişehir ve Kayseri gibi destinasyonları da ön plana çıkaracağız.”

"TÜRKİYE'Yİ KAYBETMEK İSTEMİYORLAR"

Yunanlı turizmcilerin Türkiye’yi kaybetmek istemediklerini belirten Bayındır, “Türk turistin harcama kapasitesi yüksek. Türklerin yüzde 80’i Yunan Adaları’nı ve Kuzey Yunanistan’ı tercih ediyor. Bu yıl Türkiye’den ülkeye giden turist sayısında ise yüzde 15 artış meydana geldiğini ilettiler” dedi.

ORTAK ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Bayındır, şöyle konuştu: “Yunan turizmcilerin bize verdiği mesaj şu: Karşılıklı olarak sadece 1.5 milyonluk turizm hacmi var. Bizden 1 milyona yakın turist gidiyor. Oradan 500 bin turist geliyor. Bunun ez an 10 milyon olması lazım. Bunun için de ortak tanıtım çalışmaları ve etkinlikler yapılması kararı alındı. En kısa sürede bir workshop yapacağız. Tanıtımlara başlayacağız. Uçaklara verilen yakıt desteği gibi teşvikin otobüsle yapılacak turistik turlarda talebi artıracağını düşünüyorlar.”

YUNAN TURİST SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ

Hürriyet gazetesinin haberine göre Türkiye’ye gelen Yunan turist sayısı 2014 yılında 804 bin ile rekor kırarken, 2015’te 755 bine, 2016’da 593 bine geriledi. Bu yıl ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşüşle 204 bin kişi oldu. Yunanistan resmi otoritelerine göre Türkiye’den Yunanistan’a 2015’te 1 milyon 150 bin kişi gitmişti. 2016 yılında ise TÜİK verilerine göre, bu rakam 798 bin kişi oldu.