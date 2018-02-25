Türkiye'deki Afrinli sayısı 350 bin

Afrin, Suriye iç savaşının başladığı ilk günlerden bu yana yaşanan zulüm ile gündemde. İç kesimlerde Esad rejiminin zulmü yaşanırken burada PKK'nın Suriye kolu olan PYD/YPG'nin işkence ve baskıları ile karşılaştılar.

Yüzlerce sivili öldüren YPG, burada yerel halkı zulüm altına alırken, halkın büyük bir kesimi de kaçarak canlarını kurtarmaya çalıştı. İşte o kaçan siviller bugün Türkiye'ye sığındı...

350 BİN SİVİL GERİ DÖNÜŞÜ BEKLİYOR

Zeytin Dalı Harekatı'nın 36. günü de büyük bir başarı ile devam ettiriliyor. YPG'nin işgal ettiği sınır köyleri tek tek teröristlerin elinden alınırken, adeta zulme uğrayan, göçe zorlanan Afrin'li sivillerin intimakı alınıyor.

Geçtiğimiz yıllarda bölgeyi işgal eden YPG, yurtlaşma ve petrol yataklarını ele geçirmek için bu toprakları işgal etmiş, halka türlü işkenceler uygulamışlardı. ölmemek için kaçan siviller Türkiye'ye sığınmıştı. Bu sivillerin rakamı bugün başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklandı. Başbakan Yıldırım Murat Reis Denizaltısı ilk kaynak töreninde 350 bin sivilin misafir edildiğini açıkladı.

Başbakan Yıldırım: 350 bin Afrinli topraklarına dönecek

ZEYTİN DALI'NDAN UMUTLULAR

Zeytin Dalı harekatı bölgede bulunan ve göç eden sivilleri büyük bir mutluluğa sevk etti. Bölgeden kaçan siviller temizlenen alanlara kısa süre içerisinde yeniden gitmenin planlarını yaparken, bölgede olanlar ise YPG' zulmünden kurtulmalarından duydukları mutluluğunu yaşıyor.

Türkiye'nin misafir ettiği 350 bin Afrinli mültecinin bölgeye dönüş için hazırlandıkları bilinirken, Harekat'ın tamamlanmasıyla Afrinli sığınmacıların yurtlarına dönmesi konusunda ön ayak olması bekleniyor.