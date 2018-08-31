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Türkiye'deki artış İspanya turizmini baltaladı

İspanyol Turizm Enstitüsü, turizmde yaşanan durgunluğun Türkiye'deki 'baş döndürücü' toparlanmadan dolayı olduğunu ifade etti.

AA | 31.08.2018 - 07:06..
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Turizm açısından en önemli dönem olarak kabul edilen yılın 3. çeyreğinin verileri açıklandı. İspanyol Turizm Enstitüsü raporunda, ılımlı büyüme, hatta düşüş veya durgunluk yaşandığı belirtildi.

2017'DE REKOR KIRDI 2018'DE BATTI

İspanya 2017 yılında, ülkeyi ziyaret eden 82 milyon kişiyle rekor turist sayısına ulaştı. Bunların yaklaşık yarısını oluşturan 42 milyondan fazla turist Birleşik KrallıkAlmanya ve Fransa'dan geldi.

Ancak İspanyol Turizm Enstitüsünün (Turespana) yeni raporuna göre, 2018'de yılın en önemli dönemi kabul edilen üçüncü çeyrekte sadece ılımlı büyüme, hatta düşüş veya durgunluk yaşandığı tahmin ediliyor.

Turespana, temmuz ayında İspanya'da 29,4 milyon gecelik konaklama olacağını tahmin ederken, bu sayı Ulusal İstatistik Enstitüsüne (INE) göre, neredeyse bir milyon daha az yani 28,5 milyon seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'deki artış İspanya turizmini baltaladı

TÜRKİYE'DEN BAŞ DÖNDÜRÜCÜ PATLAMA

Yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre Alman turist sayısı yüzde 5,1 azalarak 5,1 milyona geriledi. İngiliz turist sayısı ise yüzde 2'lik düşüşle 8,4 milyona düştü. İlk çeyrekte ülkeye gelen Fransız turist sayısı da bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,43 artışla yaklaşık 4,8 milyona ulaştı.

El Pais gazetesine konuşan turizm firması Exceltur'un Başkan Yardımcısı Jose Luis Zoreda, özellikle İngiliz ve Alman turist sayısındaki düşüşü, Türkiye'deki turizm sektörünün "baş döndürücü" şekilde toparlanmasına bağladı.

Zoreda, turist sayısındaki düşüş nedeniyle fiyatlarda indirime gitmemeleri yönünde uyardığı İspanya turizm sektör temsilcilerine aksine kaliteyi artırma tavsiyesinde bulundu.

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