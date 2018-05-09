Türkiye'deki disleksi çocuk sayısı 120 binin üzerinde

Öğrenme güçlüğü olarak tanımlanan disleksi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından, düzenlenen seminerde konuşan Türkiye Disleksili Çocuk Vakfı Başkanı Atıf Tokar, her kesime disleksiyi anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

HASTALIK DEĞİL, ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Disleksinin bir hastalık değil, özgül öğrenme güçlüğü ve farklılığı olduğunu belirten Atıf Tokar, "Disleksi, okuma, yazma, akıl yürütme, dinleme, konuşma ve matematiksel becerilerin kazanılmasında kendini gösteren farklılıktır. Disleksili çocuklar okumada zorluk çekiyorlar. Cümlenin sonunu karıştırıp satır atlıyorlar. Çok kötü okuyorlar. Bunun nedeni ise hastalık ya da engellilik değil nörolojik yapıdır" dedi.

"ÇOCUK OKULDA DESTEK ODASINDA EĞİTİM ALACAK"

Atıf Tokar şöyle devam etti, "Bu çocuklar bilgiyi farklı şekilde işliyor. Bu durum sıralama yapma, okuma ve bilgiyi organize etme konularında çeşitli sorunlara neden oluyor. Motivasyon, dikkat ve algılama süreçlerinde oldukça büyük güçlükler çıkartıyor. Tüm bunlara rağmen disleksili bireyler, iyi birer eğitim aldığında öğrenme sırasındaki beynin farklı işleyişi; o bireylere üç boyutlu düşünme, mekansal muhakeme ve görsel kavrayış kabiliyeti kazandırıyor. Bu durum, kendilerine problem çözmede ve üretken düşünmede sıra dışı bakış açıları sunar. Dünya genelinde proje üreten insanların çoğunun disleksili olmasının sebebi budur"





Başka hiçbir şekilde disleksi ile mücadele edilemez. Bu çocuklar, sınıf ortamında eğitim alabilir ama sınıfta alamaz. Okullarda destek odalarında verilen eğitimle genellikle başarıya ulaşılırken, evde verilen destek eğitimlerinde ise başarıya ulaşmadığı saha çalışmalarıyla tespit edilmiştir. Bu nedenle bu çocuklara destek eğitimlerinin, okullardaki destek odalarında, sınıf ortamında verilmesi önemli. Yani çocuk, okulda destek odasında eğitim alacak, sınıf ortamında da sosyalleşecek" diye konuştu.

"120 BİN ÜZERİNDE DİSLEKSİ ÇOCUK VAR"

Atıf Tokar, "Resmi kayıtlara göre Türkiye'de disleksi tanısı almış 41 bin 600 çocuk var ama kayıt dışı sayılarla Türkiye'deki disleksili çocuk sayısı 120 binin üzerinde. Bunun nedeni ise disleksi tanısı almış çocukların raporunda, yüzde 20 engelli yazar. Aileler çocuğunun engelli olduğunu kabul etmediği için hastaneye giden ailelerin sadece dörtte biri disleksi tanısı alıyor. Bu çocuklara sahip çıkmamız lazım. Bu çocukları anayasal hakları olan eğitim hakkından yoksun bırakmamalıyız. Onların farklılığını bilerek onlara uygun eğitim verilmeli. O yüzden destek eğitimi şart. Destek eğitimi almadan sınıfta diğer akranlarıyla eğitim almasını beklersek bu çocukları kaybederiz. Bu çocuklar destek eğitimi almazsa başarısız olduğu için arkadaşlarınca dışlanıyor, hakarete uğruyor ve belli bir noktadan sonra eğitim almaktan vazgeçip okulu bırakıyor. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmalı" şeklinde konuştu.