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Türkiye'deki havalimanlarında yolcu sayısında artış

Türkiye genelinde yapılan bir araştırmaya göre; havalimanını kullanan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre arttı.

İHA | 26.07.2018 - 11:53..
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Türkiye'deki havalimanlarında yolcu sayısında artış

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünün Haziran 2018 verilerine göre, 54 havalimanında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısında artışı yaşandı.

EN FAZLA ARTIŞ KAPADOKYA'DA

En fazla artış yüzde 98’lik oranla Kapadokya Havalimanında görüldü.
Ülkemizde bulunan havalimanları, gelen-giden yolcu sayısında 2017 Haziran verilerine göre yüzde 16.2’lik artış gösterdi.

Türkiye'deki havalimanlarında yolcu sayısında artış

Bu artışa göre geçtiğimiz yıl haziran ayına kadar 83 milyon 963 bin 379 kişilik yolcu trafiği görülürken, yine 2018 yılı haziran ayı itibari ile 97 milyon 604 bin 617 kişinin seyahat ettiği belirtildi.

Sayısal olarak en fazla gelen-giden yolcu sayıları incelendiğinde ise İstanbul Atatürk Havalimanı 2018 yılı haziran ayına kadar 32 milyon 558 bin 271 kişilik yolcu sayısıyla birinci sırada yer aldı.

Türkiye'deki havalimanlarında yolcu sayısında artış

ANTALYA İKİNCİ SIRADA

Kesin olmayan verilere göre, İstanbul’u ikinci sırada 11 milyon 808 bin 378 kişi yolcu sayısıyla Antalya Havalimanı takip etti. Verilere göre, 8 milyon 733 bin 087 bin kişi ile Ankara Esenboğa Havalimanı üçüncü, 6 milyon 461 bin 800 kişi ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı dördüncü sırada yer aldı.

Oransal olarak bakıldığında da 2018 yılı haziran ayı içerisinde en fazla artış yüzde 98 ile Kapadokya Havalimanında oldu. Kapadokya Havalimanını yüzde 83’lük artış ile Sinop Havalimanı izledi.

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