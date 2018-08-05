'Türkiye'deki konserlerimden büyük haz alıyorum"

Harbiye Açık Hava Yaz Konserleri kapsamında yarın sevenleriyle buluşmaya hazırlanan sanatçı, Mohsen Namjoo yaptığı değerlendirmede, her programında yeniliklere yer vermeye çalıştığını söyledi.

"DİNLEYİCİLERİMLE BAĞLANTIMI KOPARTMAK İSTEMEDİM"

Önceki konseriyle arada bir zaman farkı olması gerektiğini düşündüğünü ifade eden Mohsen Namjoo, "Arada bir zaman farklı olması gerektiğini düşünüyorum ama konseri düzenleyenler burada bir festival olduğunu söyleyerek ısrar ettiler, ben de kıramadım. Üniversite öğrencileri başta olmak üzere dinleyicilerimle bağlantımı koparmak istemediğim için de onlarla konserde buluşma fikri çok güzel geldi." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE YAŞAMAK İSTİYORUM"

Türkiye'de kendi sanatı üzerine ders vermek istediğini aktaran Mohsen Namjoo, "Bir süre Türkiye'de yaşamak istiyorum. Eğer ders verirsem, burada yaşamam için de bir fırsat oluşturabilir ve böylelikle Türk müzisyenlerle bağımı güçlendirebilirim." ifadesini kullandı.

VAN'DA SAHNE ALACAK

Mohsen Namjoo, Türk müzisyenlerle ortak projelerini sıklaştırdığına işaret ederek, eylül ayında Van'da düzenlenecek bir festivalde Türkiye'den müzisyenlerle sahne alacağını dile getirdi.