taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.193
USD
3,6716
EURO
3,9085
ALTIN
146,02
PETR
56,0500

Türkiye'deki mülteci sayısı 61 ülkenin nüfusunu geçiyor

Ülkelerindeki iç savaş veya karışıklıklardan kaçarak Türkiye'ye gelen mülteci sayısı 3 milyondan fazla.

16.02.2017 - 15:42
  1. Haberler
  2. İç Haber

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) yayımladığı 2015 yılı verilerine göre, dünya genelinde 21,3 milyon mülteci bulunuyor.

Türkiye ise özellikle Suriye'deki iç savaştan kaçan 2,8 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de Irak, Afganistan, İran, Somali ve diğer ülkelerden gelen 291 bin kişi de bulunuyor.

MÜLTECİ SAYISI 61 ÜLKENİN NÜFUSUNDAN FAZLA

Toplamda 3,1 milyondan fazla kişi, Türkiye'de sığınmacı olarak yaşıyor. Türkiye, koruma talep eden kişilere ev sahipliği yapan ülkeler arasında en önde geliyor. BM'ye üye 193 ülke ile kıyaslandığında Türkiye'deki sığınmacı sayısı, 61 ülkenin nüfusundan daha fazla.

Türkiye'deki mülteci sayısı 61 ülkenin nüfusunu geçiyor

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabe ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabe ziyareti

351
Erdoğan ve Hulusi Akar birlikte saf tuttu

Erdoğan ve Hulusi Akar birlikte saf tuttu

583
Hulusi Akar açıkladı: El Bab operasyonu bitti

Hulusi Akar açıkladı: El Bab operasyonu bitti

201
Sırrı Süreyya Önder oran verdi: Evetçiler kaybedecek

Sırrı Süreyya Önder oran verdi: Evetçiler kaybedecek

210
Sneijder'den Tudor yorumu

Sneijder'den Tudor yorumu

11
Saldırıya uğrayan başörtülü kızın babası konuştu

Saldırıya uğrayan başörtülü kızın babası konuştu

65
Fatih Portakal'ın 'oy hırsızlığı' haberi

Fatih Portakal'ın 'oy hırsızlığı' haberi

365
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM