Türkiye'deki mülteci sayısı 61 ülkenin nüfusunu geçiyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) yayımladığı 2015 yılı verilerine göre, dünya genelinde 21,3 milyon mülteci bulunuyor.

Türkiye ise özellikle Suriye'deki iç savaştan kaçan 2,8 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de Irak, Afganistan, İran, Somali ve diğer ülkelerden gelen 291 bin kişi de bulunuyor.

MÜLTECİ SAYISI 61 ÜLKENİN NÜFUSUNDAN FAZLA

Toplamda 3,1 milyondan fazla kişi, Türkiye'de sığınmacı olarak yaşıyor. Türkiye, koruma talep eden kişilere ev sahipliği yapan ülkeler arasında en önde geliyor. BM'ye üye 193 ülke ile kıyaslandığında Türkiye'deki sığınmacı sayısı, 61 ülkenin nüfusundan daha fazla.