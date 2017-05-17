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Türkiye'deki nehirlerin döküldüğü yerler

Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili olmasından dolayı akarsu ve nehir sayısı oldukça fazladır.

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Nehirlerin başlangıcı değil de döküldükleri denizlere göre sınıflandırılması gereklidir.

Nehirler daha Akdeniz’e dökülmektedir. Kaynakları Türk topraklarında başladığı gibi bir çoğu göllere ve barajlara gelirken diğerleri ise denizlere dökülür.

TÜRKİYE'DEKİ NEHİRLERİN DÖKÜLDÜKLERİ YERLER

Marmara Denizi’ne Anadolu’dan dökülenler;

Simav Çayı (Susurluk)

Türkiye'deki nehirlerin döküldüğü yerler

Gönen Çayı

Türkiye'deki nehirlerin döküldüğü yerler

Ege Denizi’ne Trakya’dan dökülenler;

Meriç

Türkiye'deki nehirlerin döküldüğü yerler

Ergene

Türkiye'deki nehirlerin döküldüğü yerler

Ege Denizi’ne Anadolu’dan dökülenler;

Bakırçay

Türkiye'deki nehirlerin döküldüğü yerler

Gediz

Türkiye'deki nehirlerin döküldüğü yerler

Büyük Menderes

Türkiye'deki nehirlerin döküldüğü yerler

Küçük Menderes

Türkiye'deki nehirlerin döküldüğü yerler

Akdeniz’e dökülenler;

Aksu

Türkiye'deki nehirlerin döküldüğü yerler

Asi

Türkiye'deki nehirlerin döküldüğü yerler

Ceyhan

Türkiye'deki nehirlerin döküldüğü yerler

Dalaman Çayı

Türkiye'deki nehirlerin döküldüğü yerler

Göksu

Türkiye'deki nehirlerin döküldüğü yerler

Manavgat Çayı

Türkiye'deki nehirlerin döküldüğü yerler

Seyhan

Türkiye'deki nehirlerin döküldüğü yerler

Karadeniz’e dökülenler:

Çoruh

Türkiye'deki nehirlerin döküldüğü yerler

Sakarya

Türkiye'deki nehirlerin döküldüğü yerler

Yeşilırmak

Türkiye'deki nehirlerin döküldüğü yerler

Kızılırmak

Türkiye'deki nehirlerin döküldüğü yerler

Filyos

Türkiye'deki nehirlerin döküldüğü yerler

Basra Körfezi’ne dökülenler:

Fırat

Türkiye'deki nehirlerin döküldüğü yerler

Dicle

Türkiye'deki nehirlerin döküldüğü yerler

Hazar Denizi’ne dökülenler;

Aras

Türkiye'deki nehirlerin döküldüğü yerler

Kura

Türkiye'deki nehirlerin döküldüğü yerler

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