Türkiye'deki nehirlerin döküldüğü yerler

Nehirlerin başlangıcı değil de döküldükleri denizlere göre sınıflandırılması gereklidir.
Nehirler daha Akdeniz’e dökülmektedir. Kaynakları Türk topraklarında başladığı gibi bir çoğu göllere ve barajlara gelirken diğerleri ise denizlere dökülür.
TÜRKİYE'DEKİ NEHİRLERİN DÖKÜLDÜKLERİ YERLER
Marmara Denizi’ne Anadolu’dan dökülenler;
Simav Çayı (Susurluk)
Gönen Çayı
Ege Denizi’ne Trakya’dan dökülenler;
Meriç
Ergene
Ege Denizi’ne Anadolu’dan dökülenler;
Bakırçay
Gediz
Büyük Menderes
Küçük Menderes
Akdeniz’e dökülenler;
Aksu
Asi
Ceyhan
Dalaman Çayı
Göksu
Manavgat Çayı
Seyhan
Karadeniz’e dökülenler:
Çoruh
Sakarya
Yeşilırmak
Kızılırmak
Filyos
Basra Körfezi’ne dökülenler:
Fırat
Dicle
Hazar Denizi’ne dökülenler;
Aras
Kura