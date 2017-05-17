Türkiye'deki nehirlerin döküldüğü yerler

Nehirlerin başlangıcı değil de döküldükleri denizlere göre sınıflandırılması gereklidir.

Nehirler daha Akdeniz’e dökülmektedir. Kaynakları Türk topraklarında başladığı gibi bir çoğu göllere ve barajlara gelirken diğerleri ise denizlere dökülür.

TÜRKİYE'DEKİ NEHİRLERİN DÖKÜLDÜKLERİ YERLER

Marmara Denizi’ne Anadolu’dan dökülenler;

Simav Çayı (Susurluk)

Gönen Çayı

Ege Denizi’ne Trakya’dan dökülenler;

Meriç

Ergene

Ege Denizi’ne Anadolu’dan dökülenler;

Bakırçay

Gediz

Büyük Menderes

Küçük Menderes

Akdeniz’e dökülenler;

Aksu

Asi

Ceyhan

Dalaman Çayı

Göksu

Manavgat Çayı

Seyhan

Karadeniz’e dökülenler:

Çoruh

Sakarya

Yeşilırmak

Kızılırmak

Filyos

Basra Körfezi’ne dökülenler:

Fırat

Dicle

Hazar Denizi’ne dökülenler;

Aras

Kura