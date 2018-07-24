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'Türkiye'deki opera ve bale potansiyeli çok yüksek'

Opera ve bale sanatçılarından Göknur Shanal, "Türkiye'deki opera ve bale potansiyeli gerçekten çok yüksek." dedi.

AA | 24.07.2018 - 13:03..
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Avustralya'nın önde gelen opera sanatçıları arasında yer alan Ayşe Göknur Shanal, Türkiye'deki opera ve bale potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirterek, "İyi değerlendirilirse Türkiye'deki opera ve balenin dünyada çok daha sesli ve net bir katkısı olacağını düşünüyorum." dedi.

Ayşe Göknur Shanal, memleketi Mersin'de Avustralya'da doğup büyüdüğünü ancak çocukluğunun, ilkokul yıllarının Mersin ve Antalya'da geçtiğini söyledi.

Avustralya'da ve dünyanın pek çok ülkesinde konserler verdiğini aktaran Ayşe Göknur Shanal, Türkiye'de de İzmir ve Mersin'de sanatseverlerle buluştuğunu aktardı.

"ÜLKEMİZ BU SANATI GÜZEL TEMSİL EDİYOR"

Ayşe Göknur Shanal, "Kendisi Avrupa'da ülkemizi ve bu sanatı çok güzel temsil ediyor. Ben de aynı şekilde kendi kapsamımda öyle yapıyorum. Benim eylül, ekim aylarında İngiltere, İskoçya ve Galler'de turnem olacak. Ben oraya sadece Avustralyalı sanatçı olarak gitmiyorum. Görüntüme bakınca Türklüğüm belli oluyor. Göçmen bir Avustralyalı, Türk asıllı olduğum belli. Ben bu kimliğimden hiçbir zaman kaçınmam. İkisi de benim kimliğim ve seve seve ben halkımızı temsil ediyorum." dedi.

'Türkiye'deki opera ve bale potansiyeli çok yüksek'

Opera sanatçısı Ayşe Göknur Shanal

"HALKIN İLGİSİ ARTIYOR"

Ayşe Göknur Shanal, opera sanatçılarının mikrofon kullanmadıklarına dikkati çekerek, "Biz mikrofon kullanmadan 3-4 bin kişiye 100 enstrümanlı bir orkestrayla salonun öbür ucuna sesimizi yollayabiliyoruz. Bu da seyircide çok güzel bir heyecan yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Shanal, halkın tanıdıkça operaya olan ilgisinin daha da arttığını anlatarak, geçen yıl sahne aldığı 16'ncı Mersin Uluslararası Müzik Festivali sırasında da bunu gördüğünü ifade etti.

'Türkiye'deki opera ve bale potansiyeli çok yüksek'

"OPERA VE BALE POTANSİYELİ YÜKSEK"

Verdiği konser sonrası bir izleyiciden, "Ben bunu radyoda duysam belki kapatırım ama sizden canlı olarak duyunca o kadar çok hisler yaşadım ki ve tekrar tekrar dinlemek istedim." şeklinde tepki aldığını söyleyen Ayşe Göknur Shanal, "O gün verdiğim 1,5 saatlik konser dinleyenlere yetmedi. Tadını alınca zaten sonrası geliyor. Türkiye'deki opera ve bale potansiyeli gerçekten çok yüksek. İyi değerlendirilirse Türkiye'deki opera ve balenin dünyada çok daha sesli ve net bir katkısı olacağını düşünüyorum. Kapıların daha da açılması gerekiyor." diye konuştu.

'Türkiye'deki opera ve bale potansiyeli çok yüksek'

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