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Türkiye'deki PKK militanları Ermenistan'a kaçıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içindeki terör operasyonlarından kaçan PKK mensuplarının Ermenistan'a kaçtığı belirtildi.

Haber Merkezi | 14.02.2018 - 05:49..
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Türkiye'deki PKK militanları Ermenistan'a kaçıyor

TSK'nın, Türkiye'nin sınırlarını teröristlerden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın yanı sıra, yurt içinde de büyük mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.  Suriye'nin Afrin şehrinde binlerce terörist öldürülürken, yurt içinde bulunanların da canlarını kurtarmak için Ermenistan'a sığındığı ortaya çıktı.

Türkiye'deki PKK militanları Ermenistan'a kaçıyor

ERMENİ YETKİLİLERE TESLİM OLUYORLAR

Azerbaycan’da faaliyet gösteren Report ajansının Ermeni Jamanak gazetesi, yurt içinde Mehmetçik'ten kaçan teröristlerin Ermenis'tan'a sığındığını yazdı.

Türkiye'den kaçıp Ermenistan’a giden teröristler, iddiaya göre sınırı geçtikten sonra da Ermeni yetkililere teslim oluyor.

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