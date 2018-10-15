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Türkiye'deki Suriyeliler günde 350 çocuk doğuruyor

Türkiye'ye göç eden Suriyelilerin günde 350 çocuk doğurduğunu anlatan Doç. Dr. Şebnem Köşer Akçapar, bunun yeni problemlere neden olabileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 15.10.2018 - 11:56..
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Türkiye'deki Suriyeliler günde 350 çocuk doğuruyor

Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi’nden Doç. Dr. Şebnem Köşer Akçapar, Hürriyet Gazetesi'nden İpek Özbey'e Türkiye'deki Suriyeliler hakkında konuştu.

Röportajda Suriyelilerin günde 350 çocuk doğurduğunu anlatan Akçapar, bunun yeni sorunların kapısını aralayacağının uyarısında bulundu.

GÜNDE ORTALAMA 350 ÇOCUK

İpek Özbey'in "Türkiye’de günde kaç Suriyeli çocuk doğuyor?" sorusunu yanıtlayan Akçapar, "Değişiyor ama ortalama 350 çocuk diyebiliriz. Bazen 390’lara kadar çıkıyor." dedi.

Türkiye'deki Suriyeliler günde 350 çocuk doğuruyor

Suriyelilerin çocuk yapma motivasyonunun kaynağının ne olduğu sorusu üzerine Akçapar şöyle konuştu:

"NORMALLEŞME SÜRECİ YAŞAMAK VE SOYUNU DEVAM ETTİREBİLME GÜDÜSÜ"

"En büyük motivasyon normalleşme diye düşünüyorum. Göç sonrası bir travma yaşıyorlar. Suriyelilerle birebir çalışan psikologlar, post- travmatik stres bozukluğunu hem çocuklarda hem ebeveynlerde yaşandığını belirtmekteler. Dolayısıyla, hem bir normalleşme süreci yaşayabilmek için hem de savaşta yaşadıkları kayıplardan dolayı soyunu devam ettirebilme güdüsü ön plana çıkıyor.

Üçüncüsü de, birçoğu kırsal kesimlerden geliyor, çok çocuk sahibi olma kültürlerinin bir parçası. Dünyanın her yerinde, göçmenlerin ya da mültecilerin yaptığı çocuk sayısı, ilk başta her zaman yerel nüfusun üzerinde seyreder. Sonra, yavaş yavaş entegrasyon süreçleri başladıktan sonra, yerel nüfusla aynı seviyeye iner."

"GETTOLAŞMA YAŞANIR"

"Gettolaşmanın getireceği bir problem yaşanır mı ileride?" sorusu üzerine Akçapar şu yanıtı verdi:

"Kesinlikle yaşanır. Bir an önce entegrasyon modelleri geliştirilmesi gerekiyor. Yoksa, okullardan tutun, iş hayatına, iletişime kadar farklı alanlarda daha fazla sosyal sorun yaşayabiliriz. Eğitimsiz, iş-güç sahibi olamamış ve aidiyet geliştiremeyen gençlerin suça itilmesine kadar birçok sorunla karşı karşıya kalabiliriz."

10 YIL SONRA TÜRKİYE DEMOGRAFİSİ DÖNÜŞECEK

"10 yıl sonra Türkiye demografisi ister istemez dönüşecek. Türkiye, aslında uzunca bir süredir sadece göç veren bir ülke değil; aynı zamanda daha büyük oranda göç alan bir ülke haline geldi. Değişen vatandaşlık kanunu ve göç yollarında hedef ülke olmamızdan dolayı çok kültürlü bir ülke olma yoluna gireceğiz. Ancak, bunu avantajımıza dönüştürmek için kolları sıvamalıyız."

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