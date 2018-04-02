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Türkiye'deki vize kolaylığı vs bize çektirilen çile

Gezi literatürümüzde vize eşittir çile desek yeridir herhalde. Peki dünyanın altın ülkesi Türkiye’ye gelmek için elin oğlu da bizim kadar çile çekiyor mu?

Özel Haber | 02.04.2018 - 11:06..
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Türkiye'deki vize kolaylığı vs bize çektirilen çile

Selen KALDIRIM / [email protected]

Yurt dışına çıkarken vize almanın antipatik yaptırımlarını hepimiz biliyor ve bundan şikayet ediyoruz; yığınla doküman ve bir ton gereksiz evrak.  Peki biz kime nasıl vize veriyoruz, hiç merak ettiniz mi? Biz bir seyahat için oradan oraya evrak diye koştururken, elin Amerikalısı, İngiliz’i ülkemize gelmek için ne yapıyor?

Şimdi bir İtalyan olun ve Türkiye’ye gelmek için hangi işlemleri gerçekleştireceğinizi bir görelim. Görün ve dış ülkelerin bizi nasıl uğraştırıp masrafa soktuklarına tanık olun.

OTURDUĞU YERDEN VİZE ALAN ÜLKELER

Temsilciliklerimizden ve sınır kapılarında verilen vizeler dışında, ülkemize seyahat edecek yabancılar, oturdukları yerden www.evisa.gov.tr internet adresinden kimlik bilgilerini doldurdukları taktirde e-vizelerini alıyorlar. Pasaportunu cebine koyan, vize harcını ödeyerek bu güzel topraklara gelebiliyor.

Türkiye'deki vize kolaylığı vs bize çektirilen çile

VİZE MÜCADELEMİZ

Sinir bozucu değil mi? Biz de yurt dışına çıkmaya kalksak, vize almak için gezmediğimiz kurum, kuruluş kalmıyor. Rezervasyonuydu, banka dokümanıydı, fotoğrafıydı, cartıydı curtuydu derken ne giden paranın, ne de verdiğimiz mücadelenin haddi hesabı yok. Şurada topu topu 3 günlük tatil için başımıza 5 günlük iş çıkıyor.

Türkiye'deki vize kolaylığı vs bize çektirilen çile

Vize evraklarını toplarken biz (TEMSİLİ)

3 DAKİKADA TÜRKİYE VİZESİ ALIYORLAR

Türkiye'de toplam kalış süresinin 90 günü geçmemesi kaidesi Türkiye'ye seyahat edecek bütün yabancı ülke vatandaşları için geçerli vizeyi, Elektronik Vize Başvuru Sistemi üzerinden, internet bağlantısı olan her noktadan halihazırda ortalama 3 dakika içinde pratik bir şekilde alınması mümkün.

Türkiye'deki vize kolaylığı vs bize çektirilen çile

KREDİ KARTINI TANIMLA, BİTTİ

Kredi ve banka kartlarıyla ödemeyi de yaptınız mı, vizeniz hazır. Dünya’nın en güzel ülkelerinden birine misafir kabul etmemizin bu denli bonkör olduğu bir vize sistemine karşılık, Bayburt’tan küçük Lüksemburg vizesi için bile dünyanın tribini çekiyoruz. Halbuki çoğu ülke Türkiye’ye 90 güne kadar vizesiz bile gelebiliyor.

Bakın sizin vizesini almak için ter döktüğünüz kaç ülke bizde muaf tutuluyor...

Türkiye'deki vize kolaylığı vs bize çektirilen çile

90 GÜN VİZE MUAFİYETİ OLAN ÜLKELER

Almanya, Arjantin, Bolivya, Bulgaristan, Danimarka, Ekvator, El Salvador, Fas, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hong Kong, (sadece Hong Kong Özel İdare Bölgesi pasaportları için), Honduras, İran, İsrail, İsveç, İsviçre, İzlanda, Japonya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malezya, Monako, Nikaragua, San Marino, Singapur, Şili, Trinidad-Tobago, Tunus, Uruguay, Vatikan, Yeni Zelanda, Yunanistan.

60 GÜN VİZE MUAFİYETİ OLAN ÜLKELER

Bosna-Hersek, Hırvatistan, Makedonya.

30 GÜN VİZE MUAFİYETİ OLAN ÜLKELER

Kazakistan, Kosta Rika, Kırgızistan, Makau.

KKTC vatandaşlarına ise süresiz vize muafiyeti uygulanıyor.

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