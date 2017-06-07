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Türkiye'deki YHT sayısı artırılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye'yi Yüksek Hızlı Tren'lerle (YHT) donatmaya hazırlanıyor.

07.06.2017 - 16:29
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Türkiye'deki YHT sayısı artırılacak

Türkiye gerçekleştirdiği projelere bir yenisini daha ekliyor. Bu kapsamda hükümetin de yatırım programına aldığı çalışmalardan Ankara-Sivas YHT projesi 2018 yılı sonunda tamamlanacak.

Türkiye'deki YHT sayısı artırılacak

Erzincan- Erzurum-Kars hızlı demiryolu hattında ise proje hazırlama ihalesi bu yıl gerçekleştirilecek.

İSTANBUL'A YENİ HAT

Gebze-Sabiha Gökçen Havaalanı- Yavuz Sultan Selim Köprüsü toplam 124 kilometre uzunluğunda olacak. İstanbul Yeni Havalimanı Halkalı YHT hattı ise yatırım programına alınmak üzere Yüksek Planlama Kurulu (YPK) onayına sunuldu.

Bazı hatlar ise ihaleye çıkacak. Çerkezköy-Kapıkule ve 80 km'den oluşan Halkalı (Ispartakule)-Çerkezköy olmak üzere iki kısımdan oluşacak. Sabah'ın haberine göre, Çerkezköy- Kapıkule ve Halkalı (Ispartakule)-Çerkezköy hatları bunlardan bazıları olarak göze çarpıyor.

Türkiye'deki YHT sayısı artırılacak

ANKARA- İZMİR HATTI 2019'DA TAMAMLANACAK

Ankara-İzmir yüksek hızlı demiryolu ve Bursa-Bilecik hızlı demiryolu projelerinde planlanan tamamlanma yılı ise 2019 olarak belirlendi.

14 İLDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Antalya-Burdur/Isparta- Afyonkarahisar-Kütahya-Eskişehir ve Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri hızlı tren projelerinde kesin proje hazırlama çalışmaları ise sürüyor. Güney koridorunu oluşturan Mersin-Adana-Osmaniye- Kahramanmaraş-Gaziantep arasındaki kesimlerde proje yapım ile altyapı yapım çalışmaları sürüyor.

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