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Türkiye'den ABD şirketlerine anti-damping soruşturması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ilave gümrük vergileri uygulamasının ardından, Türkiye'nin de ABD ürünlerine karşı birkaç gün içinde önemli bir süreç başlatacağını söyledi.

DHA | 08.06.2018 - 08:39..
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  2. Ekonomi

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ABD, aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelerden çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatına ise yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirmişti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, seçim bölgesi olan Denizli'de yaptığı açıklamada, Türkiye'nin de ABD'ye karşı alacağı önlemlerin genişleyeceğini belirterek şöyle konuştu:

ABD ŞİRKETLERİ HAKSIZ REKABET YARATTI

"Önemli süreçleri başlatacağız. Bildiğimiz büyük ABD şirketlerinin, devletten çok büyük şekilde, çok üst düzeyde destek aldığını, sübvansiyon aldığını ve haksız rekabet yarattığını biliyoruz.

ANTİ DAMPİNG SORUŞTURMALARI BAŞLATILACAK

Bu şirketlere karşı anti damping soruşturmalarını da başlatmakla ilgili süreci arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Onunla ilgili bugün toplantı yaptık. Yakında bunun hangi ürünler olduğunu, hangi şirketler olduğunu hükümetimizle paylaştıktan sonra kamuoyuyla da paylaşacağız...

Türkiye zarar gördüğü, kendine karşı atılan ticari adımlara ve önlemlere, aynı şekilde cevap verecektir."

ABD'nin ilave gümrük vergisi kararı sonrası Türkiye, uygulamadan muaf tutulma talebini ABD'ye iletmiş ancak bir sonuç alamamıştı.

ANTİ-DAMPİNG NEDİR?

Anti damping; bir ülkede iç pazarlarda bulunan malların, ihracat pazarlarında çok daha ucuza satılmasına engel olmak amacıyla yönetimin ithal mallar, üzerinde yapmış olduğu kısıtlamalara denilmektedir.

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