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Türkiye'den ABD'nin yüzsüzlüğüne cevap

Filistin'e yardım ettiklerini ileri sürerek birçok ülkeyi eleştirme pişkinliği gösteren ABD'ye cevap gecikmedi. Başak Yalçın, Türkiye'nin insani yardım konusunda dünyada lider ülke olduğunu belirtti.

AA | 25.07.2018 - 03:15..
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Türkiye'den ABD'nin yüzsüzlüğüne cevap

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Başak Yalçın, Nikki Haley'in iki yüzlü açıklamarına verilerle karşılık verdi. İsrail'in Filistin halkını katletmesi için tüm gücünün kullanan ABD, Filistin'e en çok yardım yapan ülkenin kendileri olduğunu iddia etti.

Türkiye'den ABD'nin yüzsüzlüğüne cevap

"TÜRKİYE DÜNYANIN EN CÖMERT ÜLKESİ"

Yalçın, "Biz insani ve kalkınma yardımlarımızın reklamını yapan ve bu konuda kendimizi öven bir millet değiliz. Filistin ve Filistinli mültecilere yaptığımız yardımlar UNRWA'ya yaptığımız katkılarla sınırlı değil. İlgilenlenlerle yaptığımız yardımların detaylarını paylaşmaktan memnuniyet duyarız" dedi.

Küresel İnsani Yardım Programı'na hatırlatmada bulunan Yalçın, "Türkiye 8,7 milyar ile insani yardım alanında lider ülke konumunda. Milli gelire oranı temelinde yapılan sıralamada da yüzde 0,85 ile dünyanın en cömert ülkesi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den ABD'nin yüzsüzlüğüne cevap

HALEY'İN ARAP ÜLKELERİNİ SUÇLADIĞI SÖZLER

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "zengin Arap ülkeleri" şeklindeki tanımlamasıyla başta Arap ülkeleri olmak üzere Türkiye'ye de Filistin ve BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na yapılan yardımlar konusunda eleştiriler yöneltmişti.

Haley, "Filistin halkına yapılan taahhütleri BM Güvenlik Konseyi ya da BM Genel Kurulu'nda ülkelerin yaptıkları açıklamalarla değerlendirsek ortaya çok çarpık bir resim çıkardı. Burada, BM'de, ihtiyaç sahipi olan binlerce kilometre uzaklıktaki Filistin halkı adı yapılan konuşmaların sonu yok. Ülkeler arka arkaya Filistin halkı ile dayanışma mesajları veriyor. Bu sözler okullarda, hastanelerde ve Filistin sokaklarında işe yarasaydı Filistin halkı bugün burada konuştuğumuz çaresiz koşullarla karşı karşıya olmazdı. Lafla peynir gemisi yürümez. Söze gelince hiçbir ülke Filistinlilerin Arap komşuları veya İİT kadar cömert olamaz. Fakat burada New York'ta konuşulanlar tek bir Filistinli çocuğu bile beslemiyor, giydirmiyor ya da eğitmiyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Nikki Haley, geçen yıl İran, Cezayir, ve Tunus'un UNRWA'ya katkısının "sıfır" olduğunu, Pakistan ve Mısır'ın 20 bin dolar katkıda bulunduğunu, "ağzı büyük laf yapan" diye nitelendirdiği Çin'in 350 bin, Rusya'nın 2 milyon dolar destek verdiğini, Kuveyt'in 9 milyon, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 12,8 milyon, Türkiye'nin ise 6,7 milyon dolar katkıda bulunduğunu, ABD'nin ise  örgüte 364 milyon dolar destek verdiğini söylemişti.

ABD'nin 1993'ten beri Filistinlilere 6 milyar dolardan fazla yardım yaptığını ifade eden Haley, "Arap ülkeleri ki bunların bir kısmı zengin ülkeler, Filistinlilere ne kadar yardım yaptı. ABD'nin yaptıklarının yanında hiçbir şey." diye konuşmuştu.

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