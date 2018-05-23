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Türkiye'den ABD'ye, çelik ve alüminyum ek vergisi önlemi

Türkiye, Dünya Ticaret Örgütüne, ABD yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma getirdiği ek vergilere karşı önlemler alacağını bildirdi.

AA | 23.05.2018 - 05:56..
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Türkiye'den ABD'ye, çelik ve alüminyum ek vergisi önlemi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanması kararını imzalamasının ardından, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerden karşı hamle geldi.

22 İTHAL ÜRÜNE AYNI ORANDA EK VERGİ

DTÖ kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye, ABD'nin hamlesine karşılık DTÖ'ye bazı ürünlere vergi uygulayabileceğine dair bildirimde bulundu.

Buna göre, Türkiye, ABD'den ithal ettiği 22 ürüne aynı toplam miktarda vergi uygulayacağını DTÖ'ye iletti.

Türkiye'den ABD'ye, çelik ve alüminyum ek vergisi önlemi

ANLAŞMA OLMAZSA TÜRKİYE, 260 MİLYON DOLAR ALACAK

Türkiye'nin ABD'den ithal ettiği ürünlere uygulayacağı verginin, ABD'nin Türk çelik ürünlerine uygulayacağı yüzde 25 vergiye tekabül ettiği öğrenildi. Böylelikle, eğer iki ülke anlaşmaya varamazsa, Türkiye bildirimde bulunduğu 22 ürünün Türkiye'ye ihracatından yaklaşık 260 milyon dolar gümrük vergisi alacak.

Türkiye'den ABD'ye, çelik ve alüminyum ek vergisi önlemi

AB, RUSYA, HİNDİSTAN VE JAPONYA DA VAR

Öte yandan, Avrupa Birliği, Rusya, Hindistan ve Japonya'nın da ABD'ye karşı DTÖ'ye benzer bildirimlerde bulunduğu bilgisi alındı.

ABD Başkanı Trump, mart ayında yaptığı açıklamada "Bugün ABD'nin ulusal güvenliğini korumak için ithal çelik ve alüminyuma gümrük vergileri getiriyorum. Sınırlarımıza gelen ithal çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 gümrük tarifesi uygulayacağız." demişti.

TÜRKİYE, ABD'NİN ALACAĞI TUTUMU BEKLİYOR

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin de geçen hafta ABD'ye yaptığı ziyarette, ABD yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma getirdiği ek vergiler konusuna değinmişti.

Metin, "Eğer yakın zamanda Türkiye lehine bir değişim söz konusu olmazsa Dünya Ticaret Örgütüne müracaatımızı yapacağız ve karşı önlemler alacağımızı bildireceğiz. Şu noktada ABD'nin yapacağı son değerlendirmeleri bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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