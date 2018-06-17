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Türkiye'den Afganistan ve Taliban'a mesaj

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da Hükümet ile Taliban tarafından Ramazan Bayramı süresince karşılıklı olarak ilan edilen ateşkese uyulduğunu memnuniyetle takip edildiğini belirtti.

AA | 17.06.2018 - 23:29..
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Afganistan'da yapılan ateşkes sonrası 1 ay boyunca verilen sözlere uyulması Türkiye'yi memnun etti. Dışişleri Bakanlığı, Taliban ve Afganistan hükümeti arasındaki anlaşmaya sadık kalınmasını takdir etti.

Türkiye'den Afganistan ve Taliban'a mesaj

"BARIŞ SÜRECİ UZUN SÜRE KALICI OLMALI"

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Afganistan’da Hükümet ile Taliban tarafından Ramazan Bayramı süresince karşılıklı olarak ilan edilen ateşkese uyulduğunu memnuniyetle takip ediyoruz. Afganistan Cumhurbaşkanı Sayın Eşref Gani’nin, sözkonusu ateşkesin Afgan Hükümetince tek taraflı olarak uzatıldığını ilan etmesini destekliyoruz. Afgan Hükümeti’nin attığı bu adıma Taliban’ın da olumlu karşılık vermesini ve Afganistan’da barış ve uzlaşının kalıcı şekilde sağlanmasını temenni ediyoruz. Türkiye, dost ve kardeş Afganistan’a barış, güvenlik ve istikrar getirmeye yönelik çabalara destek vermeye devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

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