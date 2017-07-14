1 Kızgın boğanın öfkesini dindirdi İspanya'da öfkeli boğa kalabalığın arasında dolaşırken kendisini yetiştiren adamı görünce, bir anda kuzu gibi oldu.

2 Sevan Nişanyan cezaevinden kaçtı SİT alana ev yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Nişanyan, açık cezaevinden firar ettiğini duyurdu.

3 Suudi Arabistan'da devriye aracına saldırı Katif kentinde son iki haftada emniyet güçlerini hedef alan beşinci saldırıda 1 asker öldü, 1'i yaralandı.

4 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz şiiri Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenler anısına okuduğu "Söyle Çocuk" isim şiirin yer aldığı klip yayımlandı.

5 İstanbul'da metro ve tramvay 24 saat sefer yapacak İstanbul'da metro ve tramvay, 15 Temmuz nedeniyle yarından itibaren pazartesiye kadar kesintisiz sefer düzenleyecek.

6 Alman vekillere Konya yasağı Türkiye, Alman vekillerin Konya'daki NATO üssünü ziyaret talebini reddetti.