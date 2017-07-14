Alman vekillere Konya yasağı

Türkiye, Alman milletvekillerinin temmuz ayında Konya'daki NATO askeri üssüne yapacağı ziyarete izin vermedi.
Almanya'nın iptal nedeniyle NATO nezdinde bir şikayette bulunduğu bildirildi.
17 TEMMUZ'DA ZİYARET EDECEKLERDİ
Milletvekillerinin Konya'daki Alman askerlerini 17 Temmuz'da ziyaret etmeleri bekleniyordu.
ALMANLAR ŞİKAYET ETTİ
Almanya Dışişleri Bakanlığı ziyarette bulunacak milletvekillerini telefonla bilgilendirdi. Almanya'nın iptal nedeniyle NATO nezdinde bir şikâyette bulunduğu bildirildi. Yeni bir ziyaret tarihinin ise verilmediği kaydedildi.