taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.725
USD
3,5417
EURO
4,0557
ALTIN
139,94
PETR
48,7800

Alman vekillere Konya yasağı

Türkiye, Alman vekillerin Konya'daki NATO üssünü ziyaret talebini reddetti.

14.07.2017 - 17:41
  1. Haberler
  2. Gündem

Türkiye, Alman milletvekillerinin temmuz ayında Konya'daki NATO askeri üssüne yapacağı ziyarete izin vermedi.

Almanya'nın iptal nedeniyle NATO nezdinde bir şikayette bulunduğu bildirildi.

17 TEMMUZ'DA ZİYARET EDECEKLERDİ

Milletvekillerinin Konya'daki Alman askerlerini 17 Temmuz'da ziyaret etmeleri bekleniyordu.

Alman vekillere Konya yasağı

ALMANLAR ŞİKAYET ETTİ

Almanya Dışişleri Bakanlığı ziyarette bulunacak milletvekillerini telefonla bilgilendirdi. Almanya'nın iptal nedeniyle NATO nezdinde bir şikâyette bulunduğu bildirildi. Yeni bir ziyaret tarihinin ise verilmediği kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Sevan Nişanyan cezaevinden kaçtı
SİT alana ev yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Nişanyan, açık cezaevinden firar ettiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz şiiri
Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenler anısına okuduğu "Söyle Çocuk" isim şiirin yer aldığı klip yayımlandı.
13 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
13 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, 15'i muvazzaf subay ve astsubay olmak üzere 17 kişi gözaltına alındı.
Avrupa Birliği 15 Temmuz mesajı yayınladı
Şimdiye kadar FETÖ’yü koruyan yaklaşımlarıyla dikkat çeken AB, 15 Temmuz darbe girişimini kınadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hadise plajdan kovuldu

Hadise plajdan kovuldu

54
20 yıl önce yapıldı: Darbe nasıl önlenir analizi

20 yıl önce yapıldı: Darbe nasıl önlenir analizi

97
Darbe gecesi köprüde yaşananlara ait yeni görüntüler

Darbe gecesi köprüde yaşananlara ait yeni görüntüler

128
Tepkiler üzerine 15 Temmuz Partisi iptal edildi

Tepkiler üzerine 15 Temmuz Partisi iptal edildi

85
Trump için Fransa'da üst düzey güvenlik önlemleri

Trump için Fransa'da üst düzey güvenlik önlemleri

38
FETÖ'nün ABD'deki elebaşları lüks evlerde yaşıyor

FETÖ'nün ABD'deki elebaşları lüks evlerde yaşıyor

119
CHP 15 Temmuz kararını değiştirdi

CHP 15 Temmuz kararını değiştirdi

290
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM