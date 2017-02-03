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Türkiye'den Almanya'ya iltica talebinde rekor

Türkiye'den Almanya'ya iltica talebinde bulunanların sayısı 5 bin 700'ü geçti.

03.02.2017 - 13:37
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Türkiye ile Almanya arasında son aylarda en çok konuşulan suçluların iadesi ve Türkiye'de aranan ve Almanya'ya iltica talebinde bulun kişilerin Türkiye gönderilmesi konusuna Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere açıklık getirdi.

5 BİN 700'Ü AŞKIN KİŞİ BAŞVURDU

Passauer Neuen Presse gazetesine açıklama yapan Maiziere, iltica başvurusunda bulunanlarla ilgili yapılan uygulamaların Türkiye'ye yönelik özel bir durum olmadığını söyledi. İltica başvurusunda bulunanlar hakkında nihai kararı Federal Göç ve Uyum Dairesi kararlarını yasalar çerçevesinde tek başına veriyor.

Maiziere, iltica etmek isteyen Türklerin başvurularının kabul edilme oranın düşük olduğunu belirterek, 2016'da başvuruların yüzde 8'inin kabul edildiğini ifade etti ve 2016 yılında Türkiye'den sığınma başvurularının arttığını da sözlerine ekledi. 2015 yılında Türkiye’den Almanya’ya yapılan sığınma başvurularının sayısı bin 700 civarındayken iken bu sayının 2016’da 5 bin 700’ü aştığını kaydetti.

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